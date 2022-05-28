CHP Yalova İl Başkan Yardımcısı partisinden istifa etti, MHP'ye katıldı
CHP Yalova İl Başkan Yardımcısı Mehmet Samet Balgız, partisinden istifa ederek MHP saflarına geçti. Balgız'ın MHP'ye katılımını partinin Yalova İl Başkanlığı duyurdu.
CHP Yalova İl Başkan Yardımcısı Mehmet Samet Balgız, partisinden istifa ederek MHP'ye katıldı. MHP Yalova İl Başkanlığı tarafınndan yapılan açıklamada, İl Başkanı Namık Öz'ün, Balgız'ın üyelik işlemlerini yaptığı belirtildi.
Açıklamada, Balgız'ın şu ifadelerine yer verildi:
"CHP'nin, kuruluş felsefesinden tamamen uzaklaşarak Atatürk'ün çizgisinden çıktığını görevim süresince yakından müşahede ettim ve bu nedenle istifa kararı aldım. Devletimizin bekasını her durumda savunan, Atatürk'ün yolundan ayrılmayan, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyen vatan sevdalısı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin izinde olarak MHP teşkilatına katılmaktan büyük onur duymaktayım."
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