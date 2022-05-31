Mustafa Sarıgül'ün partisinde istifa depremi: 'İyi eğlenceler diliyoruz'

31 Mayıs 2022 Salı, 12:24

Son olarak İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulunan Yusuf Polat'ın yollarını ayırdığını duyurduğu Türkiye Değişim Partisi'nde istifa fırtınası büyüyor.

Avukat Soner Gökçe, genel başkan yardımcısı olduğu Türkiye Değişim Partisi’nden (TDP) istifa ettiğini duyurdu. Gökçe, yaptığı basın açıklamasında Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü sert sözlerle eleştirdi.

TDP Genel Saymanı Gamze Büyük, MYK üyeleri Ömer Urgun, Necmettin İzol, Gençlik Kolları Genel Başkanı Ferhat Kenan Urgun ile birlikte basın açıklaması yapan Soner Gökçe, “Türkiye Değişim Partisi’nde büyük umutlarla, büyük bir enerji ile ülkemize, demokrasimize hizmet etmek adına yola çıktık. Gelinen nokta da demokrasinin olmadığı, özgürlüğün olmadığı, söylemlerle eylemlerin birbirini tutmadığı, tüzüğün uygulanmadığı programın uygulanmadığı, ahbap çavuş ilişkisi ile despot, tek adam rejimini bir sürece yönettiği bir noktaya gelme vaziyetteyiz. Ülkemiz, demokrasimiz adına bu büyük mücadelede ülkemize hizmet etmek için yola çıktık. Ama geldiğimiz noktada bunun olmadığını, Türkiye Değişim Partisi vizyonunun, genel başkanının, programının ve uygulama şeklinin fikirlerin, eylem ve söylemlerin birbirine uymadığını görmüş bulunuyoruz. Bu noktada kurumsallığın oturmadığı, asla ve asla söylemlerle eylemlerin birbirini tutmadığı bu süreçte ülkemize, demokrasimize yazık etmeye hiç birimizin hakkı yoktur. Bu nedenle Türkiye Değişim Partisinden istifa ediyoruz. 11 il ve ilçe başkanlarımızla birlikte Türkiye Değişim Partisinden istifa ediyoruz. Parti üyeliğinden, kuruculuktan, MYK Üyeliğinden ve bulunduğumuz görevlerden istifa ediyoruz” dedi.

SARIGÜL’E “İYİ EĞLENCELER” GÖNDERMESİ

Gökçe şunları söyledi:

“Demokrasimiz adına, bu tehlikelerden, bu inançsız ve demokrasi ile ilgisi olmayan bu zihniyetten ülkemizi kurtarmak adına bu kararı verdik. Çok yakında bize inana, bize güvenen, demokrasi adına bizimle büyüyen çok sayıda il de, ilçede bizimle birlikte bu inançsız bu programa, fikir ve eylem birliği olmayan bu zihniyete baş kaldıracaktır. Siyasette demokrasiye inancı olmayan bu zihniyete baş kaldırıyoruz ve istifa ediyoruz. Demokrasimize hizmet etmek için yola çıktık, bu yolda bunun olmadığını gördük, ülkemizi bu tehlikeden kurtarmak adına büyük bir mücadele örneğini yine sahada göstereceğiz. Demokrasimiz adına mücadelemize devam edeceğiz. Ahbap-çavuş ilişkisi ile dernek gibi bir siyasi partinin yönetildiği bir yapıyı kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye Değişim Partisi demokrasi için kurulmuş bir partidir, belediye gibi yönetilemeyecek, eski arkadaş, ahbap-çavuşla yönetilmeyecek bir kutsallığı oturtmak için biz yola çıktık, ama maalesef başarılı olamadık. Vebal altında kalmamak için merhametsiz demokrasiye inancı olmayan, tek adam rejimini uygulamaya çalışan, 3 ayda-4 ayda MYK değiştiren, ‘Ben istediğim zaman MYK’yi değiştiririm’ diyen bu zihniyete asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Bu sebeple onlarla bu yolumuzu ayırıyoruz. Kendi oyunları ile kendilerini baş başa bırakıyoruz. İyi eğlenceler diliyoruz.”

Gökçe, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş, bir süre sonra CHP'den istifa ederek TDP'ye geçmişti.