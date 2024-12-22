Maslahatgüzardan dikkat çeken açıklama: Erdoğan Şam'a mı gidecek?

Yayınlanma: 22.12.2024 - 16:30

Güncelleme: 22.12.2024 - 16:31

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam'a gidip gitmeyeceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Köroğlu, Erdoğan’ın Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret etmeyi planladığını belirterek, "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'dan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Şam'a gelmeyi düşünüyorlar" dedi.

'EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ KILACAĞIZ' DEMİŞTİ

Köroğlu, TVNET’e yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın da Şam'a ziyaret gerçekleştireceğini belirterek, bu ziyaretin Suriye ile ilişkilerde önemli bir aşama olacağını söyledi.

Köroğlu, "Suriye ile Osmanlı dönemindekine benzer bir ilişkiye sahip olacağımızı da takdir ediyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, birkaç hafta önce "Yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da inşallah oraya gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar" şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan 12 yıl önce yaptığı bir konuşmada, "Biz en kısa zamanda Şam'a gidecek oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız" demişti.