Maslak'ta çağrı merkezine operasyon: İstanbul'dan Avrupa'yı dolandırmışlar

İstanbul Maslak'ta kurdukları çağrı merkezi üzerinden Avrupa ülkelerindeki kişileri arayarak kendilerini polis-savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon yapıldığı duyuruldu.

Operasyona ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanılarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayan şüphelilerin çok sayıda Çekya vatandaşını ve Avrupalıyı dolandırarak yüksek miktarda haksız menfaat temin ettikleri anlaşılmıştır. Maslak'ta bir iş merkezinde faaliyet gösterdiği belirlenen çağrı merkezinde, 80 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu, mağdurlardan elde edilen suç gelirlerinin banka hesapları ve kripto varlık platformları üzerinden transfer edilerek aklanmaya çalışıldığı belirlenmiştir. Bu kapsamda İstanbul'da eş zamanlı 3 ayrı adrese operasyon düzenlenmiş, suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulmuştur."

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonda görev alan personeli tebrik eden Gürlek, "Suçla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğimizi güçlendirerek, hukuk güvenliğini ve kamu düzenini koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.