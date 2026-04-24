Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize sorunu yine gündemde. Medyadaki haberlere göre, 2010’da yüzde 3 olan Schengen vize ret oranı, geçen yıl yüzde 17’ye yükselmiş. Son 10 yılda 1.5 milyon Türk vatandaşının başvurusu reddedilmiş, başvurular için ödenen toplam 511 milyon Avro (yaklaşık 27 milyar TL) boşa gitmiş!

“Avrupa bizi kıskanıyor!” diyerek böbürlenenler ne der bilmem ama tek başına bu bile Türkiye’nin ne kadar kötü yönetildiğinin göstergesi olabilir. Ülkemizin sınırları kevgire dönmüş bir haldeyken bizim yurttaşlarımız vize için hem zaman açısından hem de ekonomik bakımdan mağdur ediliyor.

Sosyal medyada yaşadığı mağduriyeti anlatan bir vatandaş, yalnızca vize randevusu alabilmek için vize ofisine 550 Avro (yaklaşık 29 bin TL) ödediğini ve neden kendilerinin randevu alamadığını sorduğunda “Bot hesaplar üzerinden alınıyor” dendiğini yazmış.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Avrupa’ya seyahat edecekseniz Schengen vizesi almanız gerekiyor. Vize işlemleri, özel şirketlere devredilmiş olduğundan randevu almak için o şirketlere başvuruyorsunuz. Onlara bu işlem için yüklü bir para ödense de size aylar sonraya randevu alabileceklerini söylüyorlar. Çünkü vize randevusunu belirleyen konsoloslukların takvimleri aylar öncesinden dolmuş durumda.

Acil bir iş için ya da günü belli bir etkinliğe katılmak için seyahat etmeniz gerekiyorsa yandınız! Bu durumu fırsat bilen bazı uyanıkların eline düşmeniz büyük olasılık. Çünkü birileri, daha erken randevu bulunabilmesi için şirketlerin randevu takvim sistemlerini anbean izleyen yazılımlar geliştirmiş ve bu uygulamadan yararlanabilmeniz için ayrıca ücret alıyorlar.

Önce sisteme dahil olmak için e-posta gönderip hangi ilde hangi vize ofisine başvuracağınızı yazıyorsunuz, size bir şahsa ait hesabın IBAN numarası bildiriliyor, oraya belli bir ücret yatırıyorsunuz, ödemeyi alınca size bir bağlantı iletiyorlar, ona tıkladığınızda bu iş için özel olarak kurulan bir Telegram grubuna giriyorsunuz.

Ancak şirketin farklı ofislerinde açılan randevuları takip etmek istiyorsanız, her ofisin Telegram grubu için ayrı ödeme yapmanız gerekiyor.

YOĞUNLUKTAN KİLİTLENEN SİSTEM

Yazılım, randevu takviminde bir boşluk belirirse gruba anında bildirimde bulunuyor. Siz de grubu sürekli takip ediyorsanız, o anda vize şirketinin sitesine girip soruları hızla yanıtlayıp randevu almaya çalışıyorsunuz.

Ama aynı anda çok sayıda insan giriş yaptığından sistem genellikle kilitleniyor ve yalnızca bir iki dakikalık sürede birkaç kişi randevu alabiliyor, diğerleri aynı döngüyü yaşamaya devam ediyor.

Bu arada sisteme giriş için ilk başta size iletilen bağlantı yalnızca bir ay geçerli oluyor. Bir ay içinde randevu açılmazsa açılana kadar ücretsiz uzatıyorlar.

Gruptan bildirim gelir de yakalayamazsam endişesiyle telefonunuzu ve kredi kartınızı elinizden hiç düşürmeden yaşamanız gerekiyor. Çünkü işlemleri yapmak için çok kısa bir zamanınız oluyor.

Bunun en önemli nedeni ise tur şirketlerinin birey gibi görünüp gizlice gruplara sızması ve bildirim gelince randevuları anında kendi müşterileri için kapatması!

SÖMÜRÜ VE ADALETSİZLİĞİ FIRSAT BİLEN UYANIKLAR!

Sonuçta randevu için tur şirketlerine yüzlerce döviz ödeyebilen maddi durumu iyi olanlara ek olarak, yazılımlara başvuranlarla da mücadele etmeniz gerekiyor. Zenginler arasındaki yarışta ise şans faktörü devreye giriyor.

Randevu satışı için yaşanan bu köşe kapmaca oyununda vatandaşlar soyulup soğana çevrilirken işin sonunda bir de vize reddi tehdidi var. Randevuyu aldınız diyelim, konsolosluğa ödediğiniz para, vize reddedilse de geri verilmiyor.

Tümüyle sömürü ve haksızlık üzerine kurulan bu sistem düzeltilmek zorunda! Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yaşatılan eziyet, seyahat özgürlüğünü yok ettiği gibi, ülke adına da utanılacak bir adaletsizlik!

---

Not: Bugün saat 14.00’te Bakırköy İspirtohane Kültür Merkezi’nde “İkinci Cumhuriyetçiler ve Karşıdevrim” konulu söyleşi ve imza günümüz var. Okurlarımızın bilgisine...