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Sömürü, soygun ve NATO tutuklamaları!
Emre Kongar
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Sömürü, soygun ve NATO tutuklamaları!

02.07.2026 04:00
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İktisat, toplumsal ve insani (beşeri) bilimlerin doğal bilimlere en yakın olan, en gelişmiş dalıdır.

Özelikle Sosyoloji (Toplumbilim) ve Siyaset Bilimi, İktisat bulgularından çok büyük ölçüde etkilenir.

Bu yazıda İktidarın herkese “Artık bu kadar da olmaz” dedirten NATO tutuklamaları ile 24 yıldır yaptığı sömürü ve soygun arasındaki ilişkiyi, bilimsel bulgular çerçevesinde açıklamaya çalışacağım.

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1) Otoriterleşme ve totaliterleşme ile sömürü ve soygun arasında, sebeplerin ve sonuçların birbirlerini de belirlediği, pozitif bir korelasyon vardır.

Sömürü ve soygun arttıkça otoriterleşme ve totaliterleşme de yükselir, otoriterleşme ve totaliterleşme yükseldikçe sömürü ve soygun da artar.

2) Otoriterleşen ve totaliterleşen ama demokratik kuralların hâlâ biraz işlediği de düşünülen rejimlerde iktidarların en büyük korkusu, sömürü ve soygun arttıkça kitle protestolarının ortaya çıkması ve devam etmesidir.

Bu nedenle en yasal, en haklı, en masum, en ufak kıpırdanmalar bile en şiddetli biçimde bastırılır.

3) Bu iktidar 2002’den beri, vergiler, satışlar, iç ve dış borçlar dahil, yaklaşık 4-5 trilyon dolar civarında gelir elde etmiştir. Buna ek olarak net borç artışı ve yeni borçlanmalarla birlikte toplam kaynak girişinin 10 trilyon dolara yükselebileceği hesaplanmaktadır.

Türkiye’nin yıllık milli gelirinin aşağı yukarı bir trilyon dolar olduğu düşünüldüğünde, İktidarın 2002’den beri, sömürü ve yağma yoluyla ülkemizin kesinlikle beş, muhtemelen de on yıllık milli gelirine eşit miktarda bir kaynak elde ettiği anlaşılmaktadır.

Buna karşılık büyük yatırımların hepsi “yap işlet devret” ilkesine göre finanse edildiğinden, bu kaynak hiç de ülke kalkınmasına ve refahına harcanmış olarak düşünülemez.

4) Bu sömürü ve soygunda, sadece tüketim, ücret ve maaşlar baskılanmakla kalmamış, gelir adaleti de iyice bozulmuş, ülkenin yeraltı ve yerüstü zenginlikleri de yerli ve yabancı sermaye sahiplerine peşkeş çekilmiştir.

Sömürü ve soygun yoluyla elde edilen gelirin büyük bir kısmı uluslararası ve ulusal faiz ödemelerine harcanırken milli gelirde gerçekleştiği iddia edilen (tartışmalı) katma değer artışı, gösterişte bile olsa (Gini katsayısının gösterdiği gibi) birey başına adil bir gelir bölüşümüne dönüştürülememiştir.

5) Yüksek sömürü ve soygun iç ve dış kaynakları tüketince sıra yüksek enflasyonla vatandaşın cebine gelir...

Bu durum, herkesi, geçim sıkıntısından dolayı isyan ettirir ve bu isyan, otoriterleşme ve totaliterleşmeyi yükselten yeni baskılara yol açar!

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VE SONUÇ:

Sömürü ve soygunun yükselişi, haksızlıkları hukuksuzlukları ve baskıları arttırır; haksızlık, hukuksuzluk ve baskıların artışı, sömürü ve soygunu yükseltir!

İsyan eden halkı susturmak için de terör örgütleriyle ilişkisi olmayan TEMA üyesi anneanne ve babaanneler ya da Emel Memiş gibi akademisyenler bile NATO toplantısı gerekçesiyle “istihbari bilgiler” bağlamında tutuklanıp hapse atılarak toplum korkutulur! 

İlgili Konular: #NATO #İktidar #TEMA Vakfı #Yap-işlet-devret #sömürü

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