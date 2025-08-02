MEB'den HTŞ'yle protokol: Türkiye Suriye'ye öğretmen yetiştirecek

AKP iktidarı, Suriye'de cihatçı HTŞ yönetiminin iktidarı ele geçirmesinin ardından ülkenin yeniden inşası sürecinde destek çalışmalarına devam ediyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Aralık 2024'te yapılan Kabine Toplantısı'nda Bakanlara görev alanlarındaki ihtiyaçlar için Suriye'de çalışma yürütmesi talimatı vermiş, bu kapsamda Suriye'deki kamu kurum ve kuruluşlarının tekrar işler hâle gelmesi, devlet sisteminin yeniden kurulması için her bakanlığın kendi alanında destek sağlaması kararı alınmıştı.

Bu doğrultuda 8-11 Temmuz'da Millî Eğitim Bakanlığı heyetinin Suriye'yi ziyareti kapsamında, HTŞ yönetiminin Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko başkanlığındaki heyet ile bir görüşme yapılmış ve iki ülke arasında "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalanmıştı.

Görüşmelerde, Halep'in mevcut eğitim altyapısına ilişkin bilgiler paylaşıldı, bazı okulların tadilatı için Türk tarafınca destek verilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Ayrıca, Halep'te açılması planlanan Türk Okulu için uygun bir bina tespiti yönünde saha araştırmaları yapılmasına karar verildi.

MÜFREDAT GÜNCELLENECEK

Suriye'deki eğitim müfredatının güncellenmesine yönelik iş birliği kararı alındı

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki eğitim ilişkilerinin kurumsal bir zemine oturtulmasının önemi vurgulandı ve karşılıklı yapılacak "eğitim belgesi tanıma" süreçlerinin teknik ayrıntıları ele alındı.

Bu kapsamda, öğrencilerin kesintisiz eğitimine imkân tanıyacak uygulamaların geliştirilmesi yönünde ortak anlayışa varıldı.

Suriye'deki eğitim müfredatının güncellenmesine yönelik iş birliği kararının alındığı görüşmelerde, bu doğrultuda eğitim materyallerinin hazırlanması sürecine de destek verilecek.

TÜRKİYE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARI DÜZENLEYECEK

Türkiye; Suriyeli öğretmenlerin eğitimi, mesleki gelişimlerinin sağlanması ve branş öğretmenliği eksikliklerinin giderilmesi için HTŞ yönetiminin Eğitim Bakanlığının talebi hâlinde kapsamlı öğretmen yetiştirme programları düzenleyecek.

Suriye, Türk Okullarında görevlendirilecek Türk yönetici ve öğretmenler ile bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri için çalışma vizesi ve oturma izni verilmesinde kolaylık sağlayacak.

İki ülke; özel eğitim imkânlarının geliştirilmesi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ile psikososyal müdahale alanlarında ortak projeler geliştirecek. Bu amaçla uzman yetiştirme ve eğitim materyalleri hazırlanması konusunda da iş birliği yapılacak.