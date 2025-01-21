HTŞ lideri Colani Trump'ı tebrik etti
Suriye'nin yeni lideri Colani, ABD'de göreve başlayan Donald Trump hakkında tebrik mesajı yayımladı.
Suriye'deki yeni yönetimin ve HTŞ'nin lideri Colani, ABD Başkanı Donald Trump'ı görevine başlamasına ilişkin tebrik mesajı yayımladı.
Colani yayımladığı mesajında, Trump'ın Ortadoğu'ya barış getireceğine inandığını ifade etti. Colani, ABD ve Suriye ilişkilerinin bu dönemde gelişmesini umduğunu dile getirdi.
Colani ayrıca, "Suriye Arap Cumhuriyeti ve hükûmeti adına 47. ABD Başkanı olarak göreve başlaması dolayısıyla Donald Trump'ı tebrik ediyorum. Son 10 yıl Suriye'ye büyük acılar getirdi. Çatışmalar ülkemizi tahrip ederken bölgeyi istikrarsızlaştırdı" ifadelerine yer verdi.
Etiketler: #Colani #Donald Trump #tebrik
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