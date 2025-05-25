Cumhuriyet Gazetesi Logo
HTŞ liderine Tank Palet Fabrikası'nı mı gezdirdiler? 'Bakan ve vali eşlik etti, hiç fotoğraf verilmedi'

HTŞ liderine Tank Palet Fabrikası'nı mı gezdirdiler? 'Bakan ve vali eşlik etti, hiç fotoğraf verilmedi'

25.05.2025 12:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
HTŞ liderine Tank Palet Fabrikası'nı mı gezdirdiler? 'Bakan ve vali eşlik etti, hiç fotoğraf verilmedi'

Suriye'de HTŞ yönetiminin lideri Ahmed eş-Şara'nın "sürpriz" Türkiye ziyaretinde İstanbul’daki görüşmelerinin ardından Sakarya’ya geldiği ve burada Tank Palet Fabrikası’nı gezdiği iddia ediliyor.

Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri Ahmed eş-Şara, ABD ve AB'nin devrik lider Esad döneminde uyguladığı yaptırımları kaldırma kararı almasının ardından Türkiye'ye ziyarette bulundu.

İstanbul'a gelen Şara, Dolmabahçe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Bakanların da katıldığı toplantıda, Türkiye-Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.


Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'yi çok daha aydınlık ve huzurlu günlerin beklediğine inandığını, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye'nin yanında durmaya devam edeceğini ifade etti" denildi.

Ahmed Şara İstanbul'da ayrıca ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'la da görüştü.


TANK PALET'E SÜRPRİZ ZİYARET!


İstanbul'daki bu görüşmelerin ardından yerel bir gazete yayınlanan haber hayli dikkat çekti. Sakarya'nın yerel Söz Sakarya gazetesine göre Şara ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler daha sonra Sakarya’ya geldi. Güler ve Şara birlikte Sakarya Arifiye’de bulunan BMC’nin işletmesindeki Tank Palet Fabrikası’na geçti. Şara’nın ziyaretine Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Sakarya protokolünden isimler eşlik etti.


GÖRÜNTÜ VERMEDİLER

Habere göre, fabrikada Altay tankı ve burada üretilen tank motorlarını inceleyen Şara daha sonra Sapanca’da bir otelde yemek yedi. Daha sonra Sakarya’da ayrılan Şara'nın bu "gezi"sinden hiçbir fotoğraf paylaşılmadı.

İlgili Konular: #Tank Palet Fabrikası #HTŞ

İlgili Haberler

HTŞ ile SDG anlaştı, ORSAM’dan Oytun Orhan son gelişmeleri değerlendirdi: Ana konu ‘bütünleşme şekli’
HTŞ ile SDG anlaştı, ORSAM’dan Oytun Orhan son gelişmeleri değerlendirdi: Ana konu ‘bütünleşme şekli’ Suriye’de yönetimi ele geçiren cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir Şam (HTŞ), bel kemiğini terör örgütü YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile “orduya entegrasyon” anlaşması imzalandığını bildirildi.
Dışişleri'nden 'HTŞ' kabinesine destek: Memnuniyetle karşılıyoruz
Dışişleri'nden 'HTŞ' kabinesine destek: Memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı, Şam'daki HTŞ yönetiminin kurduğu "geçiş hükümeti"yle ilgili memnuniyetini bildirip destek açıklaması yaptı.
Fidan’ın HTŞ’ye İsrail tavsiyesi
Fidan’ın HTŞ’ye İsrail tavsiyesi Fidan’ın HTŞ’ye İsrail tavsiyesi