HTŞ liderine Tank Palet Fabrikası'nı mı gezdirdiler? 'Bakan ve vali eşlik etti, hiç fotoğraf verilmedi'

Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri Ahmed eş-Şara, ABD ve AB'nin devrik lider Esad döneminde uyguladığı yaptırımları kaldırma kararı almasının ardından Türkiye'ye ziyarette bulundu.

İstanbul'a gelen Şara, Dolmabahçe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Bakanların da katıldığı toplantıda, Türkiye-Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.





Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'yi çok daha aydınlık ve huzurlu günlerin beklediğine inandığını, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye'nin yanında durmaya devam edeceğini ifade etti" denildi.





Ahmed Şara İstanbul'da ayrıca ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'la da görüştü.









TANK PALET'E SÜRPRİZ ZİYARET!





İstanbul'daki bu görüşmelerin ardından yerel bir gazete yayınlanan haber hayli dikkat çekti. Sakarya'nın yerel Söz Sakarya gazetesine göre Şara ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler daha sonra Sakarya’ya geldi. Güler ve Şara birlikte Sakarya Arifiye’de bulunan BMC’nin işletmesindeki Tank Palet Fabrikası’na geçti. Şara’nın ziyaretine Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Sakarya protokolünden isimler eşlik etti.









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