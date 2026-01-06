Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 223 FETÖ şüphelisi yakalandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.01.2026 08:59:00
AA
Bakan Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik son 20 günde emniyet birimlerince sürdürülen operasyonlarda 223 şüphelinin yakalandığını, 87'sinin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik polis ekiplerince son 20 gündür sürdürülen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Operasyonlarda, FETÖ'nün "mahrem yapılanmaları" içerisinde faaliyette bulunduğu, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdürdüğü, örgüte bağlı esnaflar üzerinden maddi destek sağladığı belirlenen 223 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şüphelilerden 87'sinin tutuklandığını, 50'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını belirtti.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini bildiren Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde; emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şube müdürlüklerince Antalya, Amasya, Ankara, İzmir, Yalova, İstanbul, Edirne, Konya, Sakarya, Mersin, Kocaeli merkezli Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Aksaray, Balıkesir, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

