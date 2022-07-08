MEB, Kalyon’la öğrencilerin fabrikada eğitimi ile ilgili protokol imzaladı
MEB’in Kalyon’la yaptığı protokole göre öğrenciler, şirkete ait fabrikada dört yıllık eğitim aldıktan sonra aynı fabrikada işe alınacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kamudan en çok ihale alan şirketlerden olan ve “5’li çete” olarak adlandırılan şirketler arasında yer alan Kalyon ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında mesleki eğitim merkezi öğrencileri, Kalyon’a ait fabrikada dört yıllık eğitim aldıktan sonra aynı fabrikada istihdam edilebilecek.
Kalyon Holding bünyesindeki Kalyon Enerji ve güneş enerjisi teknolojileri fabrikası Kalyon PV ile MEB, “güneş enerjisi sistemlerindeki mesleki eğitim ve istihdam süreçleri” kapsamında, “İş’te Mesleğim Eğitim” projesi için protokol imzaladı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kalyon PV’nin, fabrikaya kayıt yaptırıp dört yıllık eğitimin sonunda başarılı olan tüm gençlere istihdam garantisi verdiğini açıkladı.
Protokol kapsamımda, mesleğe yeni başlayan ya da aday çalışanlara enerji sektörü odaklı atölye uygulama dersleri verilecek. Genç çalışanlar işletmelerdeki mesleki eğitimlerini Kalyon PV bünyesinde ve Solar Akademi’de alabilecek. Belirlenen okulların atölye ve laboratuvarlarının gerekli ekipmanlarla donatılması, eğitimlere ilişkin malzeme desteğinin sağlanması ve MEB’in düzenlediği ustalık sınavından başarılı olanların belgelendirilmesini de hedefleyen program, çalışanlar ve yeni istihdam edilecek personel için uygulanacak.
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