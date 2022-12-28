Meclis Amasra Araştırma Komisyonu heyeti bölgeye gidiyor
TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasına ilişkin yürütülen faaliyetler ile alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla 3-4 Ocak 2023 tarihlerinde Bartın ve Zonguldak illerinde incelemelerde bulunacak.
Bartın’ın Amasra ilçesinde 14 Ekim'de meydana gelen maden kazasına araştırmak için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu 3-4 Ocak'ta Bartın ve Zonguldak illerinde incelemelerde bulunacak.
İnceleme yapacak heyette TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile üye milletvekilleri, uzman araştırma ve öğretim görevlileri, mühendisler, AFAD, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları yer alacak.
Program 3 Ocak’ta Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi önünde yapılacak basın açıklamasıyla başlayacak. daha sonra komisyon üyeleri saha ziyareti ve işçilerle görüşme yapacak. Saha ziyaretlerinin ardından bilgilendirme toplantısı yapılacak ve 6 heyet halinde aileler ziyaret edilecek.
Programın ikinci günü ise Bartın’da aile ziyaretleriyle devam edecek. Aile ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak’a hareket edecek heyet burada Karadon Madeninde incelemelerde bulunacak ve ardından burada basın açıklaması yapacak.
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