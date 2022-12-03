Amasra'daki maden işçileri eylem yaptı: 'Atamalarda liyakat istiyoruz'
Amasra’da 42 madencinin yaşamını yitirdiği madende bir araya gelen işçiler, atamalara tepki gösterdi. Eylemde, “Liyakatsizliğin bedelini arkadaşlarımızın canıyla ödedik. Siyasete değil liyakate göre atama yapılsın” denildi.
Amasra’da 42 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağında işçiler “Atamalarda liyakat” talebiyle eylem yaptı.
Patlamanın meydana geldiği maden ocağına Cüneyt Yamudi Amasra Müessese Müdürlüğü’ne üretimden sorumlu müdür yardımcısı olarak atanmıştı. Geçici olarak görevlendirilen Yamudi görevden alındı. Yamudi’nin yerine atanacak olan isim ise işçilerin tepkisine neden oldu. Yaklaşık 400 işçi dün atamaların liyakatsiz olduğu gerekçesiyle eylem yaptı.
‘DERS ÇIKARMADILAR’
Eylemde basın açıklamasını okuyan Genel Maden İşcileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar, “Madencilik ve iş güvenliği alanında çok sayıda makalesi bulunan Cüneyt Yamudi, biz madencilere güven verdi, moral ve motivasyonunu sağlamak için büyük çaba sarf etti. Kazanın en önemli nedenlerinden biri olarak gördüğümüz liyakatsiz idari yapılanmayı tasarlayan bir memur sendikası, yaşanan büyük acıdan yine ders çıkarmamıştır ve kendi siyasi görüşlerine uygun olarak tasarlamaya çalışmaktadır. Bedeli arkadaşlarının canıyla ödemiş biz maden işçileri, yapılacak atamaların, dayatılan siyasi bir anlayışa göre değil liyakate göre yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.
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