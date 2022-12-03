TMMOB Maden Mühendisleri Odası'ndan Amasra faciasına ilişkin çarpıcı iddia: '150 işçi nerede?'
Amasra’da 42 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasının araştırılması amacıyla TBMM’de kurulan komisyonda, TMMOB Maden Mühendisler Odası Zonguldak Şube Başkanı Çağlar Öztürk, kazanın yaşandığı madene ilişkin dikkat çeken bir tespitte bulundu.
Komisyonda sunum yapan Öztürk, kazanın meydana geldiği TTK’ye bağlı Amasra’daki madende “kadrolu 503 yeraltı işçisinin göründüğünü” belirtti.
Öztürk, “Bunlardan 82 işçi o gün tertip edildi. 82 işçi değil de o gün 100 de olabilirdi, 120 de olabilirdi. 3 vardiya bunu 100 kişiden hesaplarsak 300 kişi, hatta biraz da buna ilave yaparsak 350 kişi. 150 kişilik bir işçinin nereye tertip edildiğinin, bu konuların da araştırılması gerekiyor. Birileri tarafından kollandı mı ya da kollanmadı mı? Bunu bilemiyoruz. Biz burada ‘Herhangi bir işçi açığı yok’ gibi bir yaklaşımla karşı karşıya kalıyoruz” tespitinde bulundu.
(Çağlar Öztürk)
AKP’DEN ANINDA ‘İTİRAZ!’
Öztürk’ün bu sözleri, komisyonda tansiyonu yükseltti. AKP’li İlyas Şeker, “Sanki kazanın önceden yapılacağı biliniyormuş gibi ciddi bir itham var” dedi. Öztürk, “Hayır, itham yok. Acaba istirahatli miydi, raporlu muydu, izinde miydi? Yani bunun araştırılıp ortaya konulmasını istiyoruz” karşılığını verdi.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet Bahçeli’nin dediğini yaptım
- 6’lı masaya ilk itiraz
- Camdaki Kız 'Uzan ailesinin' hikâyesi mi? Yanıt geldi
- Niğde'de 5 yaşındaki çocuğa nitelikli istismar
- Son görüntüsü ortaya çıktı...
- Cumhur'u üzen anket: Düşüşe geçtiler
- Galler'de yoksulluk artıyor
- 'Aday konuşmayın'
- Kaygılaroğlu'ndan sert tepki: Ciddi bir şey anlatıyorum
- Görenler şaşkına döndü! Mama parasını kendisi kazanıyor