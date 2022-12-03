TMMOB Maden Mühendisleri Odası'ndan Amasra faciasına ilişkin çarpıcı iddia: '150 işçi nerede?'

03 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Komisyonda sunum yapan Öztürk, kazanın meydana geldiği TTK’ye bağlı Amasra’daki madende “kadrolu 503 yeraltı işçisinin göründüğünü” belirtti.

Öztürk, “Bunlardan 82 işçi o gün tertip edildi. 82 işçi değil de o gün 100 de olabilirdi, 120 de olabilirdi. 3 vardiya bunu 100 kişiden hesaplarsak 300 kişi, hatta biraz da buna ilave yaparsak 350 kişi. 150 kişilik bir işçinin nereye tertip edildiğinin, bu konuların da araştırılması gerekiyor. Birileri tarafından kollandı mı ya da kollanmadı mı? Bunu bilemiyoruz. Biz burada ‘Herhangi bir işçi açığı yok’ gibi bir yaklaşımla karşı karşıya kalıyoruz” tespitinde bulundu.

(Çağlar Öztürk)



AKP’DEN ANINDA ‘İTİRAZ!’

Öztürk’ün bu sözleri, komisyonda tansiyonu yükseltti. AKP’li İlyas Şeker, “Sanki kazanın önceden yapılacağı biliniyormuş gibi ciddi bir itham var” dedi. Öztürk, “Hayır, itham yok. Acaba istirahatli miydi, raporlu muydu, izinde miydi? Yani bunun araştırılıp ortaya konulmasını istiyoruz” karşılığını verdi.