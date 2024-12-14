Meclis Başkanlığı, Remzi Kartal’la yemek yiyen AKP’li Yayman için yanıt bulamadı

Yayınlanma: 14.12.2024 - 10:39

Güncelleme: 14.12.2024 - 10:43

İYİ Partili Hakan Şeref Olgun, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP milletvekili Hüseyin Yayman’ın terör örgütü PKK yöneticilerinden Remzi Kartal’la yemek yediği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından konuyu TBMM gündemine taşıdı. Meclis Başkanlığı’na konuyla ilgili soru önergesi veren Olgun, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in 10 yıl önce Remzi Kartal’la telefonda görüştüğü iddiasıyla tutuklandığını ve Esenyurt’a da kayyum atandığını anımsattı. Olgun önergesinde “Ancak aym dönemde AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın da Remzi Kartal’la görüştüğü ve birlikte yemek yediği iddiaları kamuoyuna yansımasına rağmen Yayman hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmamıştır. Üstelik, bu yemeğin fotoğrafları da basma yansımıştır” dedi. Yayman’ın da konuyla ilgili “Ben orada akademisyen olarak bulunuyorum” dediğini anımsatan Olgun “Yayman’ın Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı olması, PKK yöneticisiyle görüşme iddiaları daha da ciddi bir boyut kazandırmaktadır. Dijital mecralar, siber güvenlik ve ülke güvenliği adına önemli kararların alındığı bu komisyonda başkanlık yapan bir ismin, PKK ile bağlantılı bir isimle masaya oturmuş olması kabul edilemez. Bu durumda Hüseyin Yayman hakkında derhal bir soruşturma başlatılmalı ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığı görevinden alınmalıdır” dedi.

SORULARA İÇ TÜZÜK SAVUNMASI

Olgun önergesinde “Hüseyin Yayman, PKK yöneticisi Remzi Kartal ile ne zaman görüşmüştür? TBMM Başkanlığı, bu konuda kendisinden herhangi bir bilgi talep etmiş midir? Dijital Mecralar Komisyonu’nun ilk toplantısında, Hüseyin Yayman bu komisyona başkanlık yapmaya devam edecek midir?” sorularını yöneltti. Önergeye dönüş yapan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Yayman’ın içtüzüğe uygun seçildiğini belirterek “TBMM İçtüzüğü’nün mezkûr hükümlerine göre seçilen Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman’ın görev süresi devam etmektedir. Diğer sorunuzun ise TBMM İçtüzüğü’nün ‘Başkanın, Başkanlık Divanı’nın, Başkanlık Divanı üyelerinin ve Danışma Kurulu’nun TBMM’nin faaliyetleriyle ilgili görevleri hakkında başkanlıktan yazılı soru sorulabilir’ hükmü kapsamına girmediği değerlendirilmiştir” dedi.