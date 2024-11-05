PKK yöneticisiyle fotoğrafı ortaya çıkan AKP’li vekil Hüseyin Yayman sessizliğini bozdu: MHP’li Celal Adan ek süre vermedi

Yayınlanma: 05.11.2024 - 18:53

Güncelleme: 05.11.2024 - 18:53

Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü PKK mensubu Remzi Kartal ile telefonlaştığı iddiasıyla da tutuklandı.

Bunun üzerine CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Genel Kurulu'nda AKP Milletvekili Hüseyin Yayman'a seslendi.

CHP'li Tanal, "AKP'nin sıralarında Sayın Hüseyin Yayman Bey oturuyor. Remzi Kartal Bey'le yemek yediniz Ayşenur Bahçekapılı'yla birlikte. Yani suçta ve cezada eşitlik ilkesi var. Siz yıllar önceki telefon görüşmelerine bakarsan AKP'nin yarısından fazlası bugün burada olmaması lazım. Cezaevinde olması gerekirdi. Onun için şunu söylüyorum ben, suçta ve cezada adalet ilkesi var. Anayasanın 10. maddesi uyarınca eşitlik istiyoruz, eşitlik istiyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da, "Hüseyin Yayman burada Ahmet Özer Silivri'de olacak şey mi bu? AKP'liysen teröristle yemek yersin FETÖ elebaşı ile konuşursun. Ama muhalifsen tutuklanırsın. Geçmişe dönük gidersek AKP sıralarında vekil kalmaz" dedi.

"MAL BULMUŞ MAĞRİBİ GİBİSİNİZ"

Eleştirilerin odağındaki AKP Hatay Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman sessizliğini bozdu. Yayman, şunları dile getirdi:

"Bir haftadır bir fotoğraf üzerinden yapılan bir tartışma var. Bu tartışmayla ilgili şimdiye kadar sustuk, dinledik, insanlar bir bildiklerini konuşsunlar diye. Meselenin ana fikri şudur: Açıklıkla belirtmek isterim, ben Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu bir kardeşinizim. Gazi Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Bölümü'nde hoca olarak çalıştım. Bir Türk olarak Türkiye'nin Kürt sorunu hafızasını yazdım ve herkes bunu biliyor zaten. Bilmiyorsa, açıp bakmasını rica ederim. Bu konuyla ilgili, bu konuyla ilgili, bu konuyla ilgili bir, o resimde ben Avrupa Parlamentosu'nda çözüm süreciyle ilgili bir toplantıya gittim akademisyen olarak, gazeteci olarak ve Vatan Gazetesi'nde bütün bunları da yazdım. Arkadaşların mal bulmuş mağribi gibi bunun üstünden yorum yapmasını da tuhaf karşılıyorum. Çünkü ben bunları zaten Vatan gazetesinde yazdım. İkincisi, ben orada akademisyen olarak bulunuyorum bir hiçbir siyasetçi kimliğim yok ve asıl önemlisi benim orada ne dediğim. Ben Avrupa Parlamentosu'nda çözüm sürecini savunan, Türklerle Kürtlerin kardeş olduğuna inanan ve Devlet Bey'in referans verdiği Ziya Gökalp'in sözünü tekrar anlatarak şunu demişim Avrupa Parlamentosu'nda: "Türkü sevmeyen Kürt olmaz, Kürt'ü sevmeyen Türk olmaz. Biz bin yıldır beraberiz, kardeşiz, duygudaşız, tarihdaşız ve aynı gelecekte beraberiz. Nasıl ki 1071'de Sultan Alpaslan'ın ordusunda beraber yer aldıysak, Çanakkale'de beraber yer aldıysak, Kıbrıs Harbi'nde beraber yer aldıysak emperyalistlere..."

MHP'Lİ CELAL ADAN EK SÜRE VERMEDİ

Yayman, kendini anlatamadığını söyleyip TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan söz istedi. Adan, söz vermedi. Yayman, "Efendim, fotoğrafı anlatamadım" dedi. Adan "Efendim, anlattınız, akademisyen olarak katıldığınızı söylediniz ya" deyip Yayman'ın itirazını kabul etmedi.