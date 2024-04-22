Meclis Başkanlığı’ndan gelen yanıt denetimin yapılmadığını ortaya koydu: ‘Önergeler yetkisiz kaldı’

Yayınlanma: 22.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.04.2024 - 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu soru önergelerine yanıt alamadığı için TBMM Başkanlığı’na başvurdu.

Başkanlığı’na başvurdu. Karasu, 23 Şubat’ta başkanlığa yazdığı bir yazı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği önergelere “tatmin edici yanıtlar alamadığını” belirtti. Önergeleri Meclis İçtüzüğü’ne uygun verdiğini aktaran Karasu, yazısında “Sunmuş olduğum soru önergelerim bakanlıkların görev ve yetki alanına girdiği gerekçesiyle yanıtsız bırakılmıştır. Yasamanın bilgi edinme ve denetim işlevlerinin kuvvetlendirilmesi bakımından soruların yanıtsız bırakılması hususunda Meclis Başkanlığı’nın sessiz kalması kabul edilebilecek bir tutum değildir” dedi.

"KOORDİNELİ SINIRLI"

Karasu, Yılmaz’ın bu tavrıyla ilgili Meclis Başkanlığı’nın girişimde bulunmasını istedi. Aradan geçen iki aydan sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş, 4 Nisan’da Karasu’nun yazısına yanıt verdi. Anayasa ve içtüzüğe göre TBMM Başkanlığı’nın önergelere verilen yanıtların içeriğini denetleme yetkisi olmadığını aktaran Kurtulmuş, “Başkanlığımızın yetkisi önerge muhatabı ve sahibi arasında koordineyi sağlamakla sınırlıdır. Bununla birlikte önceki yasama dönemlerinde olduğu gibi başkanlığımızca 5 Aralık 2023’te Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlıklara yazılı soru önergelerinin cevaplandırılma durumunu gösteren bir yazı yazılmıştır. Bu yazıda soru önergelerine süresi içinde cevap verilmesi ve verilecek cevapların TBMM’nin saygınlığına uygun olacak şekilde soruları tam olarak karşılayan, yeterli nitelikte hazırlanması hususu iletilmiştir. Yazılı soru önergelerinin süresi içinde ve yeterli içerikle cevaplandırılması konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlıklar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır” ifadelerini kullandı.

