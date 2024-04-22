Meclis Başkanlığı’ndan gelen yanıt denetimin yapılmadığını ortaya koydu: ‘Önergeler yetkisiz kaldı’
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından Meclis’in etkinliğinin azaldığı ve yürütmeyi denetleme yetkisinin kaybolduğu tartışılıyordu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu soru önergelerine yanıt alamadığı için TBMM Başkanlığı’na başvurdu.
Başkanlığı’na başvurdu. Karasu, 23 Şubat’ta başkanlığa yazdığı bir yazı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği önergelere “tatmin edici yanıtlar alamadığını” belirtti. Önergeleri Meclis İçtüzüğü’ne uygun verdiğini aktaran Karasu, yazısında “Sunmuş olduğum soru önergelerim bakanlıkların görev ve yetki alanına girdiği gerekçesiyle yanıtsız bırakılmıştır. Yasamanın bilgi edinme ve denetim işlevlerinin kuvvetlendirilmesi bakımından soruların yanıtsız bırakılması hususunda Meclis Başkanlığı’nın sessiz kalması kabul edilebilecek bir tutum değildir” dedi.
"KOORDİNELİ SINIRLI"
Karasu, Yılmaz’ın bu tavrıyla
ilgili Meclis Başkanlığı’nın
girişimde bulunmasını istedi. Aradan
geçen iki aydan sonra TBMM Başkanı
Kurtulmuş, 4 Nisan’da Karasu’nun
yazısına yanıt verdi. Anayasa ve
içtüzüğe göre TBMM Başkanlığı’nın
önergelere verilen yanıtların içeriğini
denetleme yetkisi olmadığını aktaran
Kurtulmuş, “Başkanlığımızın yetkisi
önerge muhatabı ve sahibi arasında
koordineyi sağlamakla sınırlıdır. Bununla
birlikte önceki yasama dönemlerinde
olduğu gibi başkanlığımızca 5
Aralık 2023’te Cumhurbaşkanı
Yardımcısı ve bakanlıklara
yazılı soru önergelerinin
cevaplandırılma durumunu
gösteren bir yazı yazılmıştır.
Bu yazıda soru önergelerine
süresi içinde cevap verilmesi ve
verilecek cevapların TBMM’nin
saygınlığına uygun olacak şekilde
soruları tam olarak karşılayan, yeterli
nitelikte hazırlanması hususu iletilmiştir.
Yazılı soru önergelerinin süresi içinde
ve yeterli içerikle cevaplandırılması
konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı
ve bakanlıklar nezdinde gerekli
girişimlerde bulunulmaktadır”
ifadelerini kullandı.
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