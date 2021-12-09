Meclis karıştı: Alpay Özalan, CHP'li vekillere yumruk savurdu!

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik “Şizoid (kişilik bozukluğu) sanrıya kapılmış klinik bir vaka var karşımızda” sözlerinin ardından AKP’li ve CHP’li milletvekilleri arasında arbede çıktı. AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP’li milletvekillerine yumruk savurdu.

ANKA
09 Aralık 2021 Perşembe, 10:13
Meclis karıştı: Alpay Özalan, CHP'li vekillere yumruk savurdu!
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TBMM Genel Kurulu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi ve 2020 yılı kesin hesapları görüşüldü. Bakanlar Mustafa Varank ve Süleyman Soylu’nun konuşmalarının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Suç işleri bakanı iftira işleri bakanına dönüştü” diyerek başladığı konuşmasını, Soylu’nun sözlerini hatırlatarak sürdürdü.

Özel, “Bizden önceki bakanın oğlunun evinde para kasası çıktı. Dikkatli ol oğlum’ diyorsan senden önceki bakanın suçlarını kabulleniyorsun demektir” dedi.

Özel, Bakan Soylu’ya tepkisini sürdürerek, “Şizoid (kişilik bozukluğu) sanrıya kapılmış klinik bir vaka var karşımızda” diye konuştu.

Özel konuşurken AKP’li milletvekilleri onun üzerine yürüdü. Araya CHP’li milletvekilleri girdi. AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP’li milletvekillerine yumruk salladı.

TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç birleşime ara verdi.


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