Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya çok sert tepki: Çakallığa alet olmayın

09 Aralık 2021 Perşembe, 00:04

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) 2022 bütçe görüşmeleri İçişleri Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçeleri hakkında yapılan tartışmalarla sürüyor.

Bugünkü görüşmelerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hakaretleri sonrası CHP'li ve AKP'li vekiller arasında yumruklu kavga çıkmıştı. Kavganın yankıları devam ederken; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde yürütme adına kürsüye çıktı.

Soylu'dan sonra kürsüye çıkan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok hakkında açıklamalarda bulundu.

Özel, Selami Altıok üzerinden Soylu'ya yüklenmeye devam eden Özel, "FETÖ ile mücadelede kimsenin toz kondurmaması gereken Selami Altınok'u FETÖ ile işbirliği yapan kişi olarak evrak servisinden dolayı, bakın Selami Bey; konuşmada yok, salonda yok, sana da hakkını helal etmiyor" ifadelerini kullandı.

"MUAMMER GÜLER'İN SUÇUNU KABULLENMİŞ OLUYORSUN"

Özel, ''Şunu derler: Televizyona çıkıp oğlunu önceki bakanın oğlunun evinden paralar çıktı diyorsan Muammer Güler'in suçunu kabullenmiş oluyorsun. AKP'de FETÖ ile mücadelede Selami Altıok'u evrak tesisinden dolayı burada yok, sana da hakkını helal etmiyor'' sözlerini sarf etti.

Özel, sözlerini ''Şizoid bir sanrıya kapılmış klinik bir vaka var karşımızda. Kahraman Mehmetçik'i, ayakta alkışlar mısın diyip kendi ayakta alkışlanıyormuş çakallığını yapana alet olmayın'' diyerek tamamladı.