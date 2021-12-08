Süleyman Soylu Meclis kürsüsünde
Bugün Meclis'teki bütçe görüşmelerde çıkan kavganın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde yürütme adına kürsüye çıktı. HDP sıralarına yönelik sert çıkışlarda bulunan Soylu “Kürtler sizden nefret ediyor. Kürtler sizden nefret ediyor. Kürtler sizden nefret ediyor” diye bağırdı. Soylu'nun konuşma yaptığı sırada HDP'li vekiller de dövizli protesto gerçekleştirdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) 2022 bütçe görüşmeleri İçişleri Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçeleri hakkında yapılan tartışmalarla sürüyor.
Bugünkü görüşmelerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hakaretleri sonrası CHP'li ve AKP'li vekiller arasında yumruklu kavga çıkmıştı. Kavganın yankıları devam ederken; Soylu, akşam saatlerinde yürütme adına kürsüye çıktı.
Kürsüde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülkede Kürt düşmanlığı yoktur. Bu ülkede kimin paravanı olarak bildiğimiz bir PKK düşmanlığı vardır. Kürtler Aleviler bu ülkenin asli unsurlardır. İstismarı gazi meclis altında kabul etmeyeceğiz" dedi.
Soylu'nun konuşması sırasında HDP'li vekiller pankart açtı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmalarından satır başları şöyle:
- Türkiye dört bir yanda terörle mücadele ediyor, bir tek cümle sarf etmediniz.
- Bu ülkede evlatlarımız bizim için şehit gazi oldu. Bir tekinsiz onlara rahmetle şükranla başladınız mı. Bunu yapmayan elbette Kürdistan'ın özgürlüğüne ses çıkarmayacaktır.
- Vallahi billahi size devlete iftira ettirmem.
"KÜRTLER SİZDEN NEFRET EDİYOR"
- Şırnak Cizre'de bir katliam yaşandı. Pusu kuran terörist, HDP'li Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakalandı.
- 50 milyarlık kenevirin PKK'ya gitmesini bizim aslanlarımız engelledi, bağırmanız bundandır.
- İstismarlarınızı, bu Gazi Meclis çatısı altında yapmanıza müsaade etmeyeceğiz.
- Kürtler sizden nefret ediyor.
- Patlasanız da çatlasanız da mahallelerde metruk bina bırakmayacağız.
- İzin genel başkanınız benim arkadaşlarıma iftira etti. '108 bylockcu vekil var' dedi. Milletvekillerini açıklamayan namerttir.
- Türkiye'deki terörist sayısı 160'ın altına düştü. Diyarbakır analarının ahı sizi bitirecek.
- CHP, Tezkereye hayır dediniz, bunu bir bedel olarak taşıyacaksınız.
- Uyuşturucuyla mücadelede kimseye teslim olmadık. Artık uluslararası birçok operasyonu gerçekleştiren ve yüzünün akıyla çıkan bir Türkiye var.
DÖVİZLİ PROTESTO
Soylu'nun konuşma yaptığı sırada HDP'li vekiller dövizli protesto gerçekleştirdi. Dövizlerde 'Mafya iltisaklı bakan' yazdığı görüldü. Ayrıca Soylu'nun konuşması sırasında Genel Kurul'da tansiyon birçok kez yükseldi.
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