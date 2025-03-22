Meclis tartışmalarının ardından Genel Kurul salı gününe kadar kapandı

Yayınlanma: 22.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2025 - 04:00

Meclis’teki tartışmaların büyümesi sonrası da MHP’nin karar yeter sayısı istemesiyle genel kurul kapandı. İktidarın sürecin Meclis’te konuşulmasını istemediğini belirten CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Erdoğan ‘Turpun büyüğü heybede’ diyerek işareti vermişti. Medyayla Ergenekon benzeri bir süreç yürütüyorlar” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından bu hafta emekli ikramiyelerine ilişkin yasa teklifini görüşecek Meclis’in gündemi de gözaltı tartışmalarına döndü. Muhalefet milletvekilleri Meclis’in hem çalışan komisyonlarında hem de genel kurulunda İmamoğlu’nun gözaltısını protesto etti. İktidar milletvekilleri ise bu protestolara karşı “CHP’liler CHP’lileri suçluyor” ve “Yargı bağımsız” savunmasını yaptı. AKP’li Atay Uslu “Bu iddiaların soruşturulması değil soruşturulmaması gayrihukukidir. Bize düşen, Türk adaletine güvenmek. Adaletin tecellisini yitiren bu süreçte soruşturmayı etkilemeye yönelik tavır ve davranışlar kabul edilemez. Yargının başlattığı soruşturma sürecini hükümetimizle, cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek, haddini de hukuku da bilmemektedir” dedi. MHP’li Erkay Akçay da “Birbirinize yaptıklarınızın belasını çekiyorsunuz. Bütün bu iddiaların, soruşturmaların arkasında yine CHP var” suçlamasında bulundu.

‘MECLİS’İ MHP’YE KAPATTIRDILAR’

Muhalefetin tepkileri sürünce MHP karar yeter sayısı istedi. Meclis’te yeterli çoğunluk olmayınca da genel kurul salı gününe kadar kapandı. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP’ye “Kaçıyorsunuz. Kendi yapamadıklarını size yaptırıyorlar. Öcalan’ı size davet ettiriyorlar. Siz tetikçi misiniz?“ tepkisini gösterdi. CHP’li Emir, yaşanan bu tartışmaları Cumhuriyet’e değerlendirdi. Emir, “AKP ve MHP grubu Meclis kapansın, İmamoğlu’na yapılan konuşulmasın diye uğraşıyor. Biz bu konunu tüm yönleriyle görüşülmesini istiyoruz. Ama Meclis’i kapattılar ve bunu da MHP’ye yaptırdılar. Biz alanlarda, meydanlarda konuştuğumuz gibi Meclis’te de bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz” dedi.

‘DARBEYE GEREKÇE ARIYORLAR’

“CHP’liler CHP’lileri suçluyor” iddiasına yanıt veren Emir, “İktidar savcıları talimatlandırıyor. Erdoğan ‘Turbun büyüğü heybede’ diyor. Sonra kendilerini bu işten sıyırmak için bunu diyorlar. Burada asıl yapılan düzmece iddialarla İstanbul’da başlatılan bir dalganın CHP’yi de içine alarak demokrasiyi tamamen yok etme hamlesidir” ifadelerini kullandı. Bu kapsamda medyanın da kullanıldığına dikkat çeken Emir, “Ergenekon benzeri bir süreç yürütülüyor. Yandaş gazetecilere bilgiler veriliyor, toplumda suç algısı yaratılıyor. Cumhurbaşkanı açıklamalarında kesin hüküm verilmiş gibi, tüm ayrıntıları biliyor gibi konuşuyor. Böylece demokrasi darbesine gerekçe aranıyor. Yani burada bir yargısal faaliyet olmadığını açıkça görüyoruz. Erdoğan kendisini dört kez yenen siyasetçiyi hapse koyarak saf dışı bırakmaya çalışıyor” değerlendirmesini yaptı.