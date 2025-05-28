Meclis'te ara zam beklentisi! CHP yeni yasa teklifine hazırlanırken, muhalefet de bakanlara önerge veriyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel asgari ücrete ara zam yapılması için bir yasa teklifi hazırlayacaklarını, bu kapsamda yarın DİSK ve TİSK’i, cuma da Türk-İş ve Hak-İş’i ziyaret edeceklerini açıkladı.

Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığına dikkat çeken CHP kurmayları da “Hem işvereni hem de işçiyi dinledikten sonra ortaya bir rakam ve yasa teklifi çıkartacağız. Sadece işçinin alım gücünü değil, işverenin yükünü hafifletmeyi de düşüneceğiz. Teklifimizde işverene teşvik ödemesiyle ilgili de bir rakam olacak. Haziran ortasına doğru bu teklifimizi açıklamayı hedefliyoruz” dedi.

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Meclis’te muhalefet milletvekilleri de verdikleri önergelerle iktidara enflasyon karşısında eriyen asgari ücret için ne yapacağını soruyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu önergelere karşı sorumluluğun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’te olduğunu söylüyor.

Bakan Şimşek, kendisine asgari ücretle ilgili yöneltilen önergelere verdiği yanıtlarda “hayat pahalılığına karşı fiyat istikrarını ve enflasyonu tek haneye indirmeye çalıştıklarını” savunuyor.

Enflasyon oranında zam yapılmasıyla ilgili önergelerdeki soruları yanıtlamayan Şimşek; son yapılan zamlarla en düşük memur maaşında 2002 yılından bu yana yüzde 240, en düşüklü emekli maaşında yüzde 571 ve asgari ücret yüzde 266 artış sağlandığını söylemekle yetiniyor. Bakan Vedat Işıkhan ise 6 aydır asgari ücretle ilgili önergelere yanıt vermiyor.