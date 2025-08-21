Meclis'te dikkat çeken görüntü: DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun basın toplantısını bir kişi izledi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Normalde TBMM basın koridorundaki salonda yapılan açıklamalar, salonun tadilatta olması nedeniyle bu kez Meclis’in basın giriş kapısı önünde yapıldı.

TEK KAMERAYA KONUŞTU

Gergerlioğlu’nun açıklamasını yalnızca TBMM TV takip etti. Toplantıda başka hiçbir basın mensubunun yer almaması dikkat çekti.

ŞEMSİYE ALTINDA AÇIKLAMA

Şeffaf kürsüde hazırladığı metni okuyan Gergerlioğlu, güneşin etkisini azaltmak için kurulan büyük şemsiyelerin altında konuştu.

Ancak toplantı, tek bir kameranın kaydıyla sınırlı kaldı.