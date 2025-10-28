Meclis’te trafik yasa teklifinin görüşmeleri askıya alındı

Ağır cezaları beraberinde getiren AKP’nin yeni trafik yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri, bütçe maratonu nedeniyle askıya alındı. Muhalefetin tepki gösterdiği yasa teklifinin yeniden düzenlenerek genel kurula gelmesi bekleniyor. Teklifin genişletilerek yeniden getirilmesi gerektiğini kaydeden İYİ Parti İstanbul milletvekili Cihan Paçacı, “Ortalama 25 bin yargı mensubu, üst düzey bürokratlar, yasama organı mensupları ve özellikle İçişleri Bakanlığının çıkardığı yönetmeliğin ilgili maddesine göre, ölçüsüzce tespit ettiği binlerce kişi bu cezalardan muaf tutulmaktadır. Bugün özellikle iktidar partisinin il, ilçe yöneticileri, yandaş iş adamlarının büyük kısmı koruma kapsamına alınmakta adaletsiz ayrıcalıktan yararlanmaktadır. Olan yine vatandaşa olmaktadır. Gelin faydalı bir iş yapalım. İtfaiye, ambulans, güvenlik birimi araçları ve gerçekten koruma gerektiren kişiler dışındaki araçların tümünü bu imtiyazlı konumdan çıkartalım” dedi. Teklifin merkezinde güvenlik değil ceza, gelir ve korku politikası yer aldığına dikkat çeken Paçacı, “Bu teklifin özünde kamu güvenliği değil kamu geliri hedeflenmiştir. Fahiş trafik cezaları vatandaşımız nezdinde ‘Devletin kasası boşaldı, ceza yazarak doldurmaya çalışıyorlar’ algısı yaratmaktadır” dedi.

Trafik cezalarının artırılması ve yeni yaptırımların getirilmesi öngörülen ve geçen hafta genel kurulda görüşülen yasa teklifi, TBMM gündeminden askıya alındı. Düzenlemenin, bütçe görüşmelerinin ardından tekrar ele alınacağı belirtiliyor. Ağır cezaları beraberinde getiren teklif, İYİ Parti milletvekillerinin tepkisine neden olmuştu. Milletvekillerinin Genel Kurul’da yaptığı konuşmaların ardından teklifin, AKP kanadında da rahatsızlık yarattığı ve kurmayları ikiye böldüğü öğrenildi. AKP’nin parti içi itirazların da etkisiyle teklifi geri çekip yeniden düzenleyerek getirmesi bekleniyor. Teklifin genişletilerek yeniden getirilmesi gerektiğini kaydeden İYİ Parti İstanbul milletvekili Cihan Paçacı, genel kurulda yaptığı konuşmada yeni düzenlemenin nasıl olması gerektiğini ayrıntılarıyla dile getirdi.

‘YASAMA USULÜ AÇISINDAN CİDDİ BİR EKSİKLİK’

Teklifin teknik sorunlarını dile getiren Paçacı, “Teklifin esas komisyonu, içeriği itibarıyla doğrudan İçişleri Bakanlığı'nın görev alanına girmesine rağmen İçişleri Komisyonu yerine Adalet Komisyonu olarak belirlenmiştir. Cezalardaki fahiş artışlar nedeniyle kamu maliyesini yakından ilgilendiren bu teklife, tali komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonu dahi belirlenmemiştir. Tali Komisyon olarak İçişleri Komisyonu ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda ise hiçbir görüşme yapılmamıştır. Tali komisyonlarda görüşme yapılmadan teklifin genel kurula getirilmesi, yasama usulü açısından ciddi bir eksikliktir” ifadelerini kullandı.

İKTİDAR PARTİSİNİN YÖNETİCİLERİNE KIYAK

Teklifin merkezinde güvenlik değil ceza, gelir ve korku politikası yer aldığını söyleyen Paçacı, “Bu teklifin özünde kamu güvenliği değil kamu geliri hedeflenmiştir. Fahiş trafik cezaları vatandaşımız nezdinde ‘Devletin kasası boşaldı, ceza yazarak doldurmaya çalışıyorlar’ algısı yaratmaktadır” dedi. Paçacı, “Ayrıca vatandaş soruyor; ‘Bu cezalar herkes için mi geçerli yoksa yine ayrıcalıklı - imtiyazlı bir zümre var mı?’ Vatandaşın bu sorusunun cevabı, ‘evet, maalesef ayrıcalıklı – imtiyazlı bir zümrenin var olduğu’dur. Bugün uygulamada ortalama 25 bin yargı mensubu, üst düzey bürokratlar, yasama organı mensupları ve özellikle İçişleri Bakanlığı’nın çıkardığı yönetmeliğin ilgili maddesine göre, ölçüsüzce tespit ettiği binlerce kişi bu cezalardan muaf tutulmaktadır. Bugün özellikle iktidar partisinin il, ilçe yöneticileri, yandaş iş adamlarının büyük kısmı koruma kapsamına alınmakta adaletsiz ayrıcalıktan yararlanmaktadır. Olan yine vatandaşa olmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘DEVLET CEZAYI GELİR KAPISI HALİNE GETİREMEZ’

“Gelin faydalı bir iş yapalım. İtfaiye, ambulans, güvenlik birimi araçları ve gerçekten koruma gerektiren kişiler dışındaki araçların tümünü bu imtiyazlı konumdan çıkartalım” diyen Paçacı, “Devlet ceza kesmek için pusu kurmaz, önlem almak için çalışır. Devletin görevi, vatandaşı denetlemek değil korumaktır. Devlet cezayı gelir kapısı haline getiremez. Bu yasa teklifi işte tam da bu duyguyu besliyor” açıklamasını yaptı.

Paçacı, “Partimiz, kanun teklifinin geneline sinmiş olan ‘cezalandırıcı ve mali odaklı’ yaklaşıma ve vatandaşlarımızda ‘tuzak kuruluyor’ algısına zemin hazırlayan uygulamalara temelden karşıdır. Trafik güvenliğini sağlamanın yolu; sadece cezaları katlamak değil eğitim, altyapı ve adil tutarlı denetimdir. İktidarı, cezaları artırarak bütçeye gelir elde etme kolaycılığından vazgeçerek, insan odaklı, kalıcı çözümler üretmeye davet ediyoruz” diye konuştu.