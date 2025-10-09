Meclis tutanaklarını paylaştı: ABD, Erdoğan'la görüşmesinden aylar önce ‘nadir elementler’ hazırlık yapmış!

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye'nin nadir toprak elementleri rezervlerinin ABD ile pazarlık konusu yapıldığı iddialarına yönelik bir paylaşım yaptı.

Yavuzyılmaz sürecin aylar öncesinde planlandığını öne sürerek ABD Temsilciler Meclisi tutanaklarını paylaştı.

Yavuzyılmaz şunları yazdı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çantasına koyup Trump’ın pazarlık masasına götürdüğü Nadir Toprak Elementleri konusunun, ABD yönetimi tarafından hangi mutfakta, nasıl pişirildiğini tespit ettik.

Tarih: 5 Mart 2025

Yer: Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi -Avrupa Alt Komitesi

Toplantı Konusu: Boşluğu Kapatmak, Doğu ve Batı arasında Türkiye

Toplantı tutanağında özet olarak

Trump yönetiminin Türkiye’deki 694 milyon ton nadir toprak elementi yatağına göz diktiği, Türkiye’yi masaya oturtacağı anlaşılıyor.

Zira eğer masaya oturtamazsa, o boşluğu başkasının dolduracağı belirtiliyor (Çin’i kastediyor).

Bu masaya oturtma işini rakiplerden ziyade kendilerinin yapmasının daha iyi olacağı vurgulanıyor.

Zira Çin’in dünyadaki işlenmiş kritik minerallerin %92’sini kontrol ettiği belirtiliyor.

Bu toplantıdan sadece 7 ay sonra

25 Eylül 2025’te, aynen toplantıda belirtildiği gibi, Erdoğan, Trump’ın masasına oturtuluyor!

Ve Trump Erdoğan’dan ne istediyse o pazarlık masasından alarak kalkıyor!

Kaynak: 5 Mart 2025 tarihli Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi-Avrupa Alt Komitesi Toplantı Tutanağı”