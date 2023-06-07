Meclis yeni başkanını seçiyor
TBMM, bugün 28'inci dönem için yeni başkanını seçecek. Gizli oylama ile yapılacak seçimin ilk iki turunda 400 oy şartı aranıyor. Bu sayı bulunamazsa üçüncü turda salt çoğunluk Meclis Başkanı seçimi için yeterli olacak. Partilerin Meclis Başkanlığı için adayları da önceki gün netleşti.
Milletvekillerinin yemini ile başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28'inci döneminde şimdi sırada Meclis Başkanı'nın belirlenmesi olacak.
ADAYLAR NETLEŞTİ
Başvurunun son gününde adaylar netleşti. AKP ve MHP; Numan Kurtulmuş'u aday gösterirken, CHP grubu aday olarak Tekin Bingöl'ü belirledi.
Cihan Paçacı ise İYİ Parti’nin adayı olarak seçime katılacak. TİP'in adayı Can Atalay ise hukusuz yere hapiste olduğu için seçime katılamayacak.
GENEL KURUL 14.00'TE TOPLANACAK
Meclis Genel Kurulu, yeni başkanı belirlemek için saat 14.00’te toplanacak.
Oylama gizli yapılacak. İlk 2 turda seçilebilmek için 400 milletvekilinin oyu gerekli.
400 MİLLETVEKİLİNİN OYU GEREKİYOR
Adaylardan birinin ilk 2 turda seçilebilmesi için 400 milletvekilinin oyu gerekecek. İlk 2 turda 400 oyu bulunamazsa 3'üncü tur oylamaya geçilecek. Bu turda salt çoğunluk olan 301 oy Meclis Başkanı seçilmesi için yeterli olacak.
Seçimin 4’üncü tura kalması halinde ise en fazla oyu alan aday Meclis Başkanı seçilmiş olacak.
Meclis aritmetiği dikkate alındığında Cumhur İttifakı'nın adayı Numan Kurtulmuş'un en geç 3'üncü turda yeni Meclis Başkanı olarak seçilmesi bekleniyor.
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