Sayıştay tespit etti: 'Hasta garantili' şehir hastanelerinde usulsüzlüklere devam!

Yayınlanma: 22.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.09.2023 - 03:00

Sayıştay’ın 2022 Sağlık Bakanlığı Denetim Raporu’nda şehir hastaneleri gerçeği gözler önüne serildi. Raporda, Sayıştay’ın geçen yıl şehir hastanelerine ilişkin tespit ettiği usulsüzlüklerin hiçbirinin düzeltilmemesi dikkat çekti. Raporda, şehir hastanelerinin borçlanma maliyetlerinin, görevli şirkete verilmesi öngörülen garanti tutarların muhasebeleştirilmeyip, raporlanmadığı ve şehir hastanelerine ait bazı varlıkların hatalı kaydedildiği, envanter işlemlerinin yapılmadığı belirtildi.

Öte yandan şehir hastanelerinin yüklenici firmalarının, üstlenilen yükümlülükleri yerine getirmediği ve değişen durumlar için sözleşmede revizyona gidilmediği tespit edildi.

TIBBİ CİHAZLAR ATIL KALDI

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde görevli şirketin, mutabakat hükümlerine uymadığı ve Hazine ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait taşınmazlar üzerindeki ipotekleri kaldırmadığı, arazilerin boşaltılması gerekirken bu yükümlülükleri yerine getirmediği belirlendi. Çamaşır ve çamaşırhane hizmetine ilişkin ağırlık hesabında tekstil yıpranmalarının dikkate alınmadığı; Yozgat, Isparta, Elazığ, Manisa ve Bursa şehir hastanelerinde ise tıbbi cihazlardan bazılarının sağlık tesislerinin açılışından itibaren kullanılmadığı ve depolarda atıl olarak bekletildiği kaydedildi.

Ankara Bilkent, Başakşehir Çam ve Sakura, Eskişehir, Kayseri, Konya ve Mersin şehir hastanelerinde görevli şirketler tarafından kullanılan ticari alanların önceden belirlenenden daha fazla olduğu, bazı şehir hastanelerinde idare kullanımında olması gereken depoların da ticari alan işleticileri tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Raporda yer alan diğer bulgulara göre bakanlık, ruhsatı olmayan beş tane de kaçak sağlık tesisi çalıştırdı. Söz konusu sağlık tesislerinden bazılarının ruhsatlandırma açısından gerekli başvuru belgelerinin Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne henüz ulaşmadığı, bazılarının ise ruhsatlandırma açısından gerekli başvuru bilgi ve belgelerinde eksiklik olduğu anlaşıldı.