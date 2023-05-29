Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçları ne zaman ilan edilecek, Meclis takvimi nasıl işleyecek?

Yayınlanma: 29.05.2023 - 16:59

Güncelleme: 29.05.2023 - 17:00

Getty Images

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasının kesin sonuçları 1 Haziran Perşembe günü Resmi Gazete'de ilan edilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ikinci tur oylaması ile ilgili sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi bugün 17.00’de sona erecek.

İtirazlar en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

30 Mayıs Salı günü, ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

31 Mayıs Çarşamba günü ise il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK’ya yapılan itiraz süresi sona erecek.

YSK, 1 Haziran Perşembe günü il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları kararı bağlayarak, kesin seçim sonucunu aynı gün Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderecek.

Getty Images

YSK'nın milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarını ilan etmesiyle birlikte 28'inci yasama döneminin Meclis takvimi işlemeye başlayacak.

Kesin sonuçların ilanını takip eden 3'üncü gün Meclis Genel Kurulu saat 14.00’da çağrısız olarak toplanacak ve Genel Kurul ilk toplantısını gerçekleştirilecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin en yaşlı üye sıfatıyla geçici Meclis Başkanı olarak yöneteceği oturumda milletvekillerinin yemin töreni yapılacak.

Meclis'te milletvekillerinin yemin törenin ardından Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı kabinesinin yemin töreni gerçekleştirilecek.