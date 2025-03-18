Meclis’te ‘diploma iptali’ protestosu… ‘Kurtuluş yok tek başına!’

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li milletvekilleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesini protesto etti. Kürsünün çevresinde toplanan milletvekilleri, ''kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz'' sloganı attı.

Meclis’te ‘diploma iptali’ protestosu… ‘Kurtuluş yok tek başına!’
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 20:40

TBMM Genel Kurulunda İstanbul Üniversitesi'nin Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin duyurulmasının ardından CHP'li milletvekilleri karara tepki gösterdi. 

Genel Kurul'daki kürsünün etrafnıdan toplanan CHP'li miledtvekilleri alkışlarla kararı protesto etti. 

CHP'li milletvekilleri, ''Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz'' ve ''Hak, hukuk, adalet'' sloganları attı. 

DEM Partili milletvekilleri de oturdukları yerden  alkışlarla protestoya destek verdi.


Etiketler: #TBMM #Ekrem İmamoğlu #diploma #Protesto

İlgili Haberler

İmamoğlu’nun diplomasının iptaline siyasilerden tepki yağdı: ‘Erdoğan, bu kadar korkmasan iyiydi…’

İmamoğlu’nun diplomasının iptaline siyasilerden tepki yağdı: ‘Erdoğan, bu kadar korkmasan iyiydi…’
Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi... Şimdi ne olacak? İşte hukuki boyutu...

Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi... Şimdi ne olacak? İşte hukuki boyutu...
Son Dakika... Diploma iptali kararı sonrası: Ekrem İmamoğlu iftar sofrasından seslendi! 'Ben bu yolda yıkılmam!'

Son Dakika... Diploma iptali kararı sonrası: Ekrem İmamoğlu iftar sofrasından seslendi! 'Ben bu yolda yıkılmam!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler