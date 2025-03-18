Meclis’te ‘diploma iptali’ protestosu… ‘Kurtuluş yok tek başına!’
TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li milletvekilleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesini protesto etti. Kürsünün çevresinde toplanan milletvekilleri, ''kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz'' sloganı attı.
TBMM Genel Kurulunda İstanbul Üniversitesi'nin Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin duyurulmasının ardından CHP'li milletvekilleri karara tepki gösterdi.
Genel Kurul'daki kürsünün etrafnıdan toplanan CHP'li miledtvekilleri alkışlarla kararı protesto etti.
CHP'li milletvekilleri, ''Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz'' ve ''Hak, hukuk, adalet'' sloganları attı.
DEM Partili milletvekilleri de oturdukları yerden alkışlarla protestoya destek verdi.
Etiketler: #TBMM #Ekrem İmamoğlu #diploma #Protesto
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