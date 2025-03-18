Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi... Şimdi ne olacak? İşte hukuki boyutu...

Yayınlanma: 18.03.2025 - 19:41

Güncelleme: 18.03.2025 - 19:41

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması İstanbul Üniversites tarafından iptal edildi. Türkiye bundan sonra ne olacağını merak ediyor. Nasıl bir hukuki sürecin işleyeceği İBB Avukatı Mehmet Pehlivan, diploma ile ilgili bilinmesi gerekenlere ilişkin bilgi notu hazırladı. Bu bilgi notunda sürecin nasıl işleyeceği bilgisi yer alıyor.

Pehlivan'ın aktardığına göre, diploma hakkında karar verebilecek tek mercii, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu. Diplomanın iptaline karar verilmesi halinde ise İstanbul İdare mahkemelerinde dava açılacak.

İmamoğlu'nun avukatının hazırladığı bilgi notundan öne çıkanlar şöyle:

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Diplomanın iptali, idari işlemin geri alınması şeklinde yeni bir idari işlemdir. Bu nedenle İstanbul İdare Mahkemelerinde dava açılacaktır. Davanın aleyhe sonuçlanması halinde, istinaf yoluyla Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurulacaktır. İstinaf incelemesi neticesinde Danıştay 8. Dairesi’ne temyiz incelemesine gidecektir. Dava sürecinde bir yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi halinde yükseköğrenim mezuniyeti bulunmayacaktır.

Bu soruşturmanın yetki saptırması olduğu, dolayısıyla “yargı tacizi” olarak kategori konumlandırılması nedeniyle de AİHS’in 18. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de çift şeritli başvuru yapılacaktır."

İmamoğlu'nun avukatı ayrıca,Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada söz konusu kararın hukuksuz olduğuna değinmişti ve kararın yok hükmünde olduğunu belirtmişti.