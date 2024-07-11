Meclis'te gülümseten anlar: Sırrı Süreyya Önder, Mahmut Tanal'ı böyle tiye aldı

Yayınlanma: 11.07.2024 - 18:07

Güncelleme: 11.07.2024 - 18:13

CHP, 9 Temmuz Salı günü saat 21.00’de asgari ücret ve emeklinin zam talebine dikkat çekmek amacıyla bir ışık kapatma eylemi düzenledi. Eylem sırasında söz alan Tanal, Şanlıurfa halkının elektrik kesintileri nedeniyle bu eyleme katılamayacağını belirtti ve şu sözleri ekledi:

“Şanlıurfa’nın bu elektrik sorunu nasıl halledilecek? Şanlıurfa’da elektriklerin kesilmesiyle ilgili Meclis ne zaman ilgilenecek? Bu konuda Şanlıurfalıların üvey evlat muamelesi görmesini istemiyoruz başkanım.”

"SİZDE BİR SIKINTI VAR"

Bu sorulara yanıt veren Önder ise, esprili bir dille Tanal’ı eleştirdi:

“Sayın Tanal, sizde bir sıkıntı var. Çöpü Urfa müftüsüne soruyorsun, belediye orada duruyor, gidiyorsun Urfa müftüsüne. Elektriği bana soruyorsun. Sence de bu işte sanki sen çözüm aramıyorsun da başka bir muhatap arıyorsun gibi. İnşallah bir gün enerji bakanı olursam bu Urfa’ya özel bir önem vereceğim.”

Meclis'te gülümseten anlar...



Mahmut Tanal: Sayın Başkan, Şanlıurfa’da elektrikler kesik. Ne olacak bu Urfa’nın elektrik sorunu?



Sırrı Süreyya Önder: Sayın Tanal, sizde bir sıkıntı var. Çöpü Müftüye, elektriği bana soruyorsun. — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) July 11, 2024

NE OLMUŞTU?

1 Temmuz’da Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tolan, navigasyon yardımıyla cami ararken Mahmut Tanal ile karşılaşmıştı. Tanal, Tolan’a şehrin temizlik durumu hakkında “Temizlik imandandır deniliyor. Bu şehrin hali ne? Temizlik ve din açısından ne dersiniz?” diye sormuş, müftü ise “Bana ne” yanıtını vermişti.