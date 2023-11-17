Meclis'te 'Kürt böreği' tartışması: HEDEP ve MHP'li isimler atıştı

Son günlerde sosyal medyada tartışılan "Kürt böreği mi, küt böreği mi" polemiği Meclis gündemine de taşındı. HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş "Kürt böreği Kürt böreğidir. Elinizi çekin bu börekten" derken, MHP'den Beştaş'a tepki geldi.

AA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 15:38
Meclis'te 'Kürt böreği' tartışması: HEDEP ve MHP'li isimler atıştı
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Meclis Genel Kurulu dün 'Kürt böreği' tartışması yaşandı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, son günlerde "Kürt böreği mi küt böreği mi?" şeklinde bir tartışmanın olduğunu söyleyen Beştaş, bir börek zincirinin bu böreği "küt böreği" adıyla sunduğunu aktardı.

Böreğin adının "Kürt böreği" olduğunu ifade eden Beştaş, "Kürt böreği Kürt böreğidir. Irkçılık ve lezzet yan yana gelen şeyler değildir. Elinizi çekin bu börekten. Madem bu kadar ırkçısınız, yemeyin" diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Beştaş'ın bu sözlerine "Irkçılığı sen yapıyorsun. Ben daha ilk defa duyuyorum" karşılığını verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e, "Sayın Başkan, o börekten istiyoruz" derken Akçay da "Kürt böreği de yeriz, Arnavut böreği de yeriz, Çerkez tavuğu da yeriz ama ben ilk defa duydum" ifadelerini kullandı.

HEDEP'li Beştaş da bir dahaki sefere börek getireceğini belirtti.

Önder ise "Belli bir yaşa kadar yediklerimiz, belli bir yaştan sonra yemediklerimiz yaşatır. 'Sözde Kürt böreği' de diyebilirlerdi, yine Allah razı olsun 'küt' demişler" diye konuştu.


Kürt böreği TBMM TBMM Genel Kurulu

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