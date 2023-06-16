AKP'ye yakın Yeni Şafak'ta Erdoğan'ı kızdıracak 'Kürt sorunu' çıkışı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 15:25

Güncelleme: 16.06.2023 - 15:32

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin yazarlarından Aydın Ünal, bugün kaleme aldığı yazısında "Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin toplumsal uzlaşı ve Kürt sorunu olduğunu" öne sürdü.

"5 mesele: Toplumsal uzlaşma ve Kürtler" başlıklı yazısında, ülkedeki "kutuplaşma"nın vardığı noktaya dikkat çekip şu ifadeleri kullandı:

"Ülke içindeki aşırı kutuplaşma toplumsal barışı tehdit eder bir seviyeye ulaştı. Seçim süreçleri ve sonrasında kaybedenlerin ve kazananların duyguları açıkçası sağlıklı bir toplumsal ruh haline işaret etmiyor. Özellikle muhalefetin, kutuplaşmadan beslenmek yerine politika ve önerilerle toplumun karşısına çıkması hayati önem arz ediyor."

Yazısının devamında da "Türkiye’nin en büyük 5 sorunundan üçüncüsü kanaatimce toplumsal uzlaşma ve Kürt sorunudur" değerlendirmesi yapan Ünal, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Türkiye bunu çözebilirse, ekonomik, sosyal ve siyasal olarak çok daha ileri bir noktaya ulaşacak, bölgesel güç olmasının önündeki büyük bir engel kalkmış olacaktır. 21 yıl boyunca bu sorunları çözmek için cesur bir çaba sergileyen ama içerden ve dışardan engellenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki 5 yılda bu meseleyi artık Türkiye’nin gündeminden kaldırabilir. Bunu yapacak tecrübesi, gücü ve en önemlisi cesareti var. Türkiye’de içerde huzur tesis edilirse, bu ülkeyi artık hiç kimse tutamaz."

Ünal'ın sözleri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili sert ifadelerini akıllara getirdi. Son yıllarda "Kürt sorunu" ifadesini kullanmaktan kaçınan Erdoğan, konuyla ilgili son olarak geçen yıl muhalefeti hedef alırken şu sözleri dile getirmişti: "Ülkemizin pek çok kazanımından haberdar olmadıkları gibi bu meseleyi de geriden takip ediyorlar. Tüm engelleri onlara rağmen aştık. Kürt meselesi diye ülkemize giydirilmeye çalışılan deli gömleğinden onlara rağmen kurtulduk. Bizim Kürt meselesi diye bir sorunumuz yok ki. Kabinede Kürt arkadaşım var. Sende bu noktada dert çok. Dürüst değilsin. Akşam yalan, sabah yalan."