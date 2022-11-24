Meclis’te Süleyman Soylu tartışması

24 Kasım 2022 Perşembe, 22:21

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’da, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle milletvekilleri günün anlamına ilişkin konuşmalar yaptı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“YARIM MİLYONA YAKIN ATANAMAYAN ÖĞRETMEN VAR”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, öğretmenlerin sorunlarına dikkat çekerek “Yarım milyona yakın atanamayan öğretmen vardır, ücretli öğretmenlikten, sözleşmeli öğretmenlikten kaynaklanan sıkıntılar devam etmektedir. Bunların her birinin çözülmesi gerekir. Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerin meselelerini bir gün konuşup ondan sonra unutmak hiçbir şey halletmiyor esas itibarıyla” yorumunda bulundu.

“SABREDİN 5 AY KALDI”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, öğretmenlerin sorunlarına değinerek, “Ücretli, sözleşmeli ya da kadrolu çalışan öğretmenlerimizi tüm zorluklara, zor ekonomik şartlara rağmen gösterdikleri insanüstü gayret için, çocuklarımızı, gençlerimizi, geleceğe hazırlama konusunda hiçbir fedakarlığı esirgemedikleri için bütün öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğilmeyi bir borç biliyorum” ifadelerini kullandı.

Zor koşullarda geçinen emekli öğretmenlerin olduğunu da vurgulayan Altay, “Atanamayan, atanmayan öğretmenlerimiz var, 700 bini buldu sayıları. Onlara, maalesef şimdilik sadece ‘Sabredin, 5 ay kaldı’ demekten başka da elimden bir şey gelmiyor” ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 140 ORANINDA BİR ARTIŞ VAR”

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle sözlerine şehit öğretmenleri anarak başladı. Zengin, şunları söyledi:

2000’li yıllarında başında Türkiye’de 500 bin öğretmenimiz vardı, bugün özel okullarda da görev yapan öğretmenlerimizle bu sayı 1 milyon 200 bine ulaşmış durumda yani nereden bakarsak bakalım yüzde 140 oranında bir artış var. Sevindirici olan, yüzde 59’unu kadınlar oluşturuyor. Kadın öğretmenler Türkiye’de çok etkili insanlarımızın yetişmesinde, özellikle ilkokul çağında kadın öğretmenlerin faydası tartışılmaz.





Aynı zamanda, öğretmen başına düşün öğrenci sayısında çok ciddi bir ilerleme var ve OECD oranlarıyla birebir aynı, bu manada okullarımızın sayısının artması, kalitesinin artması çok önemli bir gelişmeye sebebiyet verdi. Özellikle, son yıllarda okul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğu anlaşıldığı için okul öncesi eğitime ayrıca bir önem arz ediliyor, bir imkan açılıyor ve son atanan öğretmenlerimizden, 20 bin öğretmenden 7 bin 500’ü okul öncesi eğitimle ilgili öğretmenlerimiz.

AKP İLE CHP ARASINDA GERGİNLİK

Genel Kurul’da, AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu söz alarak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, Trabzon’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik söylediği sözleri anımsatarak, “CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel adeta fitne saçıp nifak kusmuştur. İstiklal Caddesi katliamcılarını değil, Karkamış’ta 5 yaşındaki bebeği roketatarla havaya uçuran alçakları değil, gecesini gündüzüne katarak bu hain saldırılara karşı koyan devletin ilgili bakanını hedef almıştır. Terör örgütlerine, uyuşturucu kartellerine vurulan her darbe bunları acıtıyor gibi saldırıyorlar İçişleri Bakanlığı’na, polisimize, askerimize. Bakan bey oralara vurdukça ses bunlardan geliyor” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bahar Ayvazoğlu’na yanıt vermek için çıktığı kürsüde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yüklendi.

Altay, “Sayın Ayvazoğlu’nun Sayın Soylu’yu bir hemşehri tesanütüyle savunma güdüsünü anlayışla karşılarım ama bunu yaparken yani biraz dikkatli dil kullanmak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti’ni itibarsızlaştırmak bizim değil, Soylu’nun yaptığı bir şey sayın vekilim. Türkiye Cumhuriyeti bugün kara paradan, uyuşturucudan dolayı gri listeye alındıysa bunun sebebi sadece ve sadece Süleyman Soylu’dur. Bu çok açık. İstiklal saldırısını değil de Karkamış’ta 5 yaşındaki bebeği havaya uçuran odakları değil de ilgili bakanı hedef almışız. O ilgili bakan görevini yapsaydı, o havaya uçurulan 5 yaşındaki çocuk ve o öğretmenimiz şimdi hayatta olurdu” diye tepki gösterdi.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Altay’a yanıt vermek için söz alarak “Eğer üslupla alakalı bir sıkıntıdan yola çıkarak bir konuşma yapıyorsanız aynı üslubu sizin kullanmamanız lazım yani bu işin raconu böyle olmalı. Şimdi, bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti’ne saygı duyacaksınız, duymamız lazım. Bakanlığa saygı duyduğunuzu ifade edeceksiniz ama Bakanla alakalı ağza alınmayacak ifadeler kullanacaksınız” diye konuştu.

Engin Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bütçe görüşmeleri sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik söylediği sözü anımsatarak, “Muhalefetin bir bakana, ‘Suç işleri bakanı’ söyleyebileceği bir şeydir, ağza alınmayacak bir ifade değildir ama bir bakanın, üstelik atanmış bir bakanın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Türkiye’nin en büyük 2’nci partisinin Genel Başkanı’na benim şimdi burada ağzıma alamayacağım bir lafı etmesi, işte o biraz farklı bir şey olur” değerlendirmesinde bulundu.

‘HACMİ KADAR KONUŞMAK’ TARTIŞMASI

Engin Altay’ın Bakan Soylu’nun, “Bir parti MKYK üyesinin mafyadan her ay 10 bin dolar aldığını biliyorum” şeklindeki sözlerini anımsatması üzerine tartışma çıktı. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP’li Engin Altay’ın sözlerini, “Çok provokatif bir konuşma” olarak değerlendirdi, “Ya hacmi kadar konuşmak diye bir şey sayın Altay” dedi.

Altay, “O ne demek?” diye sordu. CHP’li milletvekilleri de Zengin’in bu sözlerine oturdukları yerden tepki gösterdi. Altay, “Hacmi kadar konuş” ifadesinin, bir siyasi parti grup başkanvekiline söylenmeyecek bir ifade olduğunu dile getirdi.

Zengin de, “Ben söylerim” diye karşılık verdi. Altay’ın, Süleyman Soylu için “Suç işleri bakanı” diye ifade etmesi tartışmanın devam etmesine neden oldu. Ardından, muhalefet partilerin grup önerilerine geçildi.

Genel Kurul’da, İYİ Parti’nin devlet ve özel kurumlarda çalışan öğretmenlerin sorunları, HDP’nin belediyelerle kamu kaynaklarının kullanımı ve CHP’nin öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili grup önerileri görüşülerek, reddedildi. Grup önerilerinin ardından, ‘Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine geçildi.