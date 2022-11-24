Süleyman Soylu 'tek seferde' diyerek duyurdu: '3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da 2 haftada toplam 3 ton 533 kilo metamfetaminin ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da 16-23 Kasım tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 3 ton 533 metamfetaminin ele geçirildiğini bildirdi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, “Türkiye’de, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması. İstanbul’da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. İstanbul Emniyetimize tebrikler” ifadelerine yer verdi.
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