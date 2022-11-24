Süleyman Soylu 'tek seferde' diyerek duyurdu: '3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da 2 haftada toplam 3 ton 533 kilo metamfetaminin ele geçirildiğini açıkladı.

İHA
24 Kasım 2022 Perşembe, 09:58
Süleyman Soylu 'tek seferde' diyerek duyurdu: '3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi'
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da 16-23 Kasım tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 3 ton 533 metamfetaminin ele geçirildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, “Türkiye’de, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması. İstanbul’da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. İstanbul Emniyetimize tebrikler” ifadelerine yer verdi.


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