TBMM Genel Kurulu'nda RTÜK üyeliği için seçim günü

01 Kasım 2022 Salı, 13:07

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, AKP kontenjanından seçilen Taha Yücel’in istifasının ardından boşalan RTÜK üyeliği için seçim yapılması bekleniyor.

6112 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerine göre, AKP ve İYİ Parti Grubu, bir üyelik koltuğu için ikişer ismi aday olarak gösterecek. Ancak İYİ Parti’nin açıkladığı aday isimlerin Genel Kurul’daki oylamada milletvekillerine sunulup sunulmayacağı konusu belirsizliğini koruyor.

NE OLMUŞTU?

AKP’li Taha Yücel, yaklaşık 3 ay önce ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı olmuş ve RTÜK üyeliğinden istifa etmişti. O dönem, Meclis’teki sandalye dağılımına göre, boşalan RTÜK üyeliğine AKP’li bir ismin seçilmesi gerekiyordu. Ancak İsmail Koncuk’un İYİ Parti’ye katılması ile birlikte RTÜK’teki üye kontenjanı tekrar İYİ Parti’ye geçmişti. Eski CHP ve Memleket Partisi Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin geçen hafta AKP’ye katılması ile birlikte, RTÜK üyeliğine yeniden AKP'li bir ismin seçileceği bilgisi verilmişti. Çelebi'nin AKP'ye katılmasının ardından RTÜK Başkanlığı'nın, TBMM'ye resmi yazı göndererek üyelik seçimi yapılması gerektiğini bildirmesi bekleniyordu.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın, AKP üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklamasının ardından açıklama yapan RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, “Fakıbaba’nın AKP’den istifasıyla birlikte boş olan RTÜK üyeliği İYİ Parti’ye geçer” demişti.

Ancak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27 Ekim’de; TBMM bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, RTÜK üyeliği tartışmasına ilişkin, “Bu şekilde bir durum daha önce yaşanmamış. Kanun da bunu öngörmemiş... Burada hangi tarihteki husus dikkate alınabilir? Birisi seçimin yapıldığı gün, birisi başlatıldığı tarih, bir de üyelikte boşalmanın olduğu gün. Meclis başkanı olarak 12 Ekim'de yazmışım yazıyı. Seçimin yapılacağı gün, o saat üye dağılımı değişiyor. Burada dolayısıyla günlük milletvekili değişimiyle yapılabilmesi mümkün değil" demişti.

Böylece üst kurul üyeliği kontenjanının AKP’ye geçtiği belirtildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, dün TBMM Başkanlığı'na, RTÜK üyeliği için iki isim sundu. Dervişoğlu, dilekçede, "Anayasa ve 6112 sayılı Kanun’un amir hükümleri ve TBMM Başkanlığı'nın günümüze dek olan uygulamalarına göre RTÜK üyeliği seçimi, kanunun 35. maddesinin beşinci fıkrası gereği seçim anında Meclis’teki siyasi parti gruplarının halihazırdaki sandalye dağılımına göre gerçekleştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Her iki parti grubunun gösterdiği 4 adayın isimleri ve özgeçmişleri şöyle:

İYİ PARTİ ADAYLARI

Murat İde: 25 Mayıs 1969 tarihinde Malatya'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Ayancık, Malatya ve İzmir'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV Bölümü'nden mezun oldu. Gazeteciliğe Günaydın gazetesinde muhabir olarak başladı. Hürriyet Gazetesi, ATV (A Takımı), Show TV ve Star TV'de muhabirlik yaptı. Ardından sırasıyla; TGRT'de Haber Koordinatörü, ATV Haber Müdürü, ATV Ankara Temsilcisi, SkyTürkTv Ankara Temsilcisi, Habertürk Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı, Kanal 1 Genel Yayın Yönetmeni, Avrasya TV Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu. Takvim, Tercüman ve Yeniçağ gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. ‘Şeriatın Kestiği Yürek’ adlı bir kitabı bulunuyor. Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptığı BengütürkTv’den 2017 yılında ayrıldı. Sürekli Basın Kartı sahibi olan Murat İDE, 25 Ekim 2017 tarihinden bu yana İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Basın Danışmanlığı görevini yürütüyor.

Çiğdem Akdemir: 12 Haziran 1985 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. ÖSYM burslusu olarak okuduğu Okan Üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık (Çeviribilim) Bölümü'nden 2007’de mezun oldu. 2006 yılında öğrenimi devam ederken NTV Televizyonu Dış Haberler Biriminde stajla mesleğe başladı. 2007’de İstanbul İmaj Stüdyoları’nda serbest belgesel çevirileri yaptı. Eylül 2007- Mart 2008 arasında TEMA Holding’de yönetici asistanı ve mütercim olarak çalıştı. Nisan 2008’de DÜNYA TV’de sabah haberlerini hazırlayıp sundu. Ardından NTV Dış Haberlere haber editörü olarak döndü. 2009 – 2010 yılları arasında 4 dilde haber yayını yapan 6 NEWS Televizyonu’nda İngilizce-Türkçe haber spikerliği ve editörlüğü görevinde bulundu. 2010-2017 yılları arasında BENGÜTÜRK TV’de, 2017 Ağustos’ta TELE 1 TV’de haber spikerliği ve editörlüğü, ardından FOX TV’de yayınlanan Kaybolan Çiçekler programında muhabir ve editörlük yaptı. Mayıs 2018 – Mayıs 2019 arasında ise İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda Basın Danışmanı olarak çalıştı. Eylül 2019’dan bu yana KRT TV haber kanalında haber spikeri, program sunucusu, moderatör ve editör olarak görevine devam ediyor.

AKP ADAYLARI

Batuhan Mumcu: RTÜK’ün bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Özel Kalem Müdürü olarak görev yapıyor. Mumcu, aynı zamanda Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yaptığı Yunus Emre Vakfı’nın da yönetim kurulu üyesi. Mumcu, bir de Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde danışma kurulu üyeliği yapıyor. Mumcu, daha önce Ziraat Portföy A.Ş.’nin Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bir bilgilendirmede yer alan özgeçmiş bilgilerine göre Mumcu, 1983 yılında Erzincan’da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Erzincan’da tamamladı. 2008 yılında, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. 2012 yılında Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Daha önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda danışman olarak görev yaptı. Haziran 2016-Temmuz 2017 tarihleri arasında dönemin Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş’in, daha sonra da dönemin Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttü.

Mete Hacıarifoğlu: Ağustos 1973’te Karabük’te doğdu. 1996-2003 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yaptı. 2003-2009 yılları arasında RTÜK’te uzman kadrosunda görevlendirildi. 2009-2013 yılları arasında AB Bakanlığı’nda geçici görevli personel olarak çalıştı. Daha sonra RTÜK’e döndü; 2013’ten bu yana araştırmacı kadrosunda Özel Kalem Müdür Vekili olarak görev yapıyor.