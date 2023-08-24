Meclis'teki sağ partilerden, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği açıklaması: Mevcut anayasaya uysunlar

Yayınlanma: 24.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.08.2023 - 03:00

DEVA Partisi kurmayları başörtüsü konusunun bir temel hak ve özgürlük konusu olduğunu belirterek “Böyle konuların yasal ve anayasal düzenlemeler altına alınmasını doğru bulmayız. Başörtüsü sorunu 2013’te Meclis’te tüm partilerin uzlaşısıyla çözülmüştür. Şu an fiili bir başörtüsü problemi bulunmamaktadır. Mevcut yasaları uygulamayan iktidarın toplumu başörtüsü üzerinden kamplaştıracağı adımlara destek olmayız” dedi. DEVA partililer “sağ ittifak” gibi söylemleri de kabul etmediklerini söyleyerek “Asıl otoriter yapıya karşı adaleti savunanlar bir araya gelmeli” değerlendirmesini yaptı.

Saadet Partisi kurmayları ise “Henüz teklif önümüze gelmedi. Önümüze gelmeden de ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ diyemeyiz” dedi.

Gelecek Partisi kurmayları “sağ ittifak” gibi söylemlerle “dere görünmeden paçanın sıvandığını” söyleyerek “Türkiye’nin seçim kanunu, Meclis İç Tüzüğü’nün değişmesi gibi konuları öncelikli olarak değerlendirmesi gerekiyor. Bu iktidar daha kendi değiştirdiği anayasaya uymuyor. Bizi bu gibi konularla oyalamak istiyorlar. Yoksulluğun, yolsuzluğun olduğu bir ortam var ve asıl gündem bu” değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti kurmayları ise “AKP’nin siyasal İslamcı politikalarıyla İYİ Parti’nin asla yan yana gelemeyeceğini” söyledi. Kendilerinin daha önce hazırladıkları taslağı anımsatan kurmaylar, “Bizim taslağımız kabul edilmezse iş farklı bir boyuta evrilir. Bunun karşısında oluruz” dedi.

‘KADIN HAKLARI OYLANAMAZ’



Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, kadınların özgürlüklerinin tartışma konusu olmayacağını belirtti. Aksoy, “Kadının kılık kıyafetiyle ilgili özgürlüğü Cumhuriyet zaten vermiş. Bu konu referanduma götürülecek ya da yasal düzenlemeye konu olacak bir şey değil. Tamamen ekonomik gündemi değiştirmek istiyorlar. Ağırlıkla erkeklerden oluşan bir Meclis’te kadınların hakları oylanamaz. Türkiye’de bir başörtüsü sorunu yoktur” dedi.