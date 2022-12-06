Son dakika... İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs'e yumruklu saldırı açıklaması: Milletin cellatlığına soyunmaktır

06 Aralık 2022 Salı, 16:19

Meclis bütçe görüşmelerinde AKP'li ve İYİ Partili vekiller arasında arbede çıktı. İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs arbede sonrası Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım servisinde tedaviye alındığı öğrenilen Örs'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

MİLLETİMİZ BİR KEZ DAHA GÖRMEKTE

Saldırıya ilişkin hastane önünde açıklamada bulunan Kürşad Zorlu, "Bu saldırıyı gerçekleştirilenler için utanç verici bir durumdur. Demokrasiyi, uzlaşmayı bir tarafa bıraktıklarını biliyorduk ama insanlığı bir tarafa bıraktıklarını milletimiz bir kez daha görmekte" dedi.

"PARMAĞINDA YÜZÜKLE SALDIRIYOR"

Olayın gerçekleştiği anı anlatan Zorlu, "Hüseyin Bey olayı yatıştırmak adına hareket ederken o sırada AK Partili bir milletvekili, parmağında da bir yüzükle milletvekiline saldırıyor. Bu milletin vekilliği değil milletin cellatlığına soyunmaktır" ifadelerini kullandı.