Son dakika... İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs'e yumruklu saldırı açıklaması: Milletin cellatlığına soyunmaktır

Son dakika haberi... İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, Meclis'te çıkan tartışma sonrası yoğun bakıma kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs hakkında açıklama yaptı. Zorlu, "Bu milletin vekilliği değil milletin cellatlığına soyunmaktır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2022 Salı, 16:19
Son dakika... İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs'e yumruklu saldırı açıklaması: Milletin cellatlığına soyunmaktır
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Meclis bütçe görüşmelerinde AKP'li ve İYİ Partili vekiller arasında arbede çıktı. İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs arbede sonrası Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım servisinde tedaviye alındığı öğrenilen Örs'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

MİLLETİMİZ BİR KEZ DAHA GÖRMEKTE

Saldırıya ilişkin hastane önünde açıklamada bulunan Kürşad Zorlu, "Bu saldırıyı gerçekleştirilenler için utanç verici bir durumdur. Demokrasiyi, uzlaşmayı bir tarafa bıraktıklarını biliyorduk ama insanlığı bir tarafa bıraktıklarını milletimiz bir kez daha görmekte" dedi.

"PARMAĞINDA YÜZÜKLE SALDIRIYOR"

Olayın gerçekleştiği anı anlatan Zorlu, "Hüseyin Bey olayı yatıştırmak adına hareket ederken o sırada AK Partili bir milletvekili, parmağında da bir yüzükle milletvekiline saldırıyor. Bu milletin vekilliği değil milletin cellatlığına soyunmaktır" ifadelerini kullandı.


Kürşat Zorlu İyi Parti Meclis Bütçe bütçe görüşmeleri

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