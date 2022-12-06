Son dakika... İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs'e yumruklu saldırı açıklaması: Milletin cellatlığına soyunmaktır
Son dakika haberi... İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, Meclis'te çıkan tartışma sonrası yoğun bakıma kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs hakkında açıklama yaptı. Zorlu, "Bu milletin vekilliği değil milletin cellatlığına soyunmaktır" dedi.
Meclis bütçe görüşmelerinde AKP'li ve İYİ Partili vekiller arasında arbede çıktı. İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs arbede sonrası Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakım servisinde tedaviye alındığı öğrenilen Örs'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
MİLLETİMİZ BİR KEZ DAHA GÖRMEKTE
Saldırıya ilişkin hastane önünde açıklamada bulunan Kürşad Zorlu, "Bu saldırıyı gerçekleştirilenler için utanç verici bir durumdur. Demokrasiyi, uzlaşmayı bir tarafa bıraktıklarını biliyorduk ama insanlığı bir tarafa bıraktıklarını milletimiz bir kez daha görmekte" dedi.
"PARMAĞINDA YÜZÜKLE SALDIRIYOR"
Olayın gerçekleştiği anı anlatan Zorlu, "Hüseyin Bey olayı yatıştırmak adına hareket ederken o sırada AK Partili bir milletvekili, parmağında da bir yüzükle milletvekiline saldırıyor. Bu milletin vekilliği değil milletin cellatlığına soyunmaktır" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması