Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:10

Güncelleme: 13.03.2024 - 10:10

DEM Parti Yönetimi ve ‘Batman Kurumlar Koordinasyonu’ yaptığı açıklamayla Mehdi Öztüzün’ün ihraç edildiğini duyurdu. Peki, Mehdi Öztüzün kimdir, kaç yaşında, nereli? DEM Partili Mehdi Öztüzün neden ihraç edildi?

MEHDİ ÖZTÜZÜN KİMDİR?

Mehdi Öztüzün, eski futbolcu ve avukat. Batmanlı. DEM Parti Batman Belediye Eş Başkan adayı oldu.

MEHDİ ÖZTÜZÜN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Batman Petrolspor karşılaşmasında HÜDA-PAR Başkan adayı Serkan Ramanlı ile tribünde yan yana fotoğraf karesi sonrası partisi tarafından soruşturma açılan DEM Parti Başkan adayı Mehdi Öztüzün Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman Belediye Eş Başkan adayı Mehdi Öztüzün ihraç edildi.