Mehmet Ali Çelebi: Parti görevlerimden istifa ediyorum
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partisindeki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, partisindeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Twitter üzerinden bir açıklama yapan Çelebi, "Ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle parti görevlerimden istifa ediyorum. Memleket Partisi’nin üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim.
Partiye/yöneticilerimize zarar verecek açıklamalar yapmayalım lütfen. Mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.
Çelebi'nin paylaşımı şöyle:
Video Haberler
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Dolarda gözler Merkez Bankası ve ABD'ye çevrildi
- Fatma Girik'in son röportajı ortaya çıktı
- Tunus'tan tarihi başarı
- Galatasaraylı yönetici hakkında şok iddia
- Altın fiyatlarında Fed etkisi
- İstanbul Boğazı'nda geçişlere çift yönlü askı
- Barcelona son dakikalarda güldü
- NASA bilinen en küçük asteroide uzay aracı gönderecek
- Hükümet emeklileri kaybetti!
- Fatma Girik son isteğini açıklamıştı