Mehmet Ali Çelebi: Parti görevlerimden istifa ediyorum

24 Ocak 2022 Pazartesi, 09:05

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, partisindeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Twitter üzerinden bir açıklama yapan Çelebi, "Ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle parti görevlerimden istifa ediyorum. Memleket Partisi’nin üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim.

Partiye/yöneticilerimize zarar verecek açıklamalar yapmayalım lütfen. Mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

Çelebi'nin paylaşımı şöyle: