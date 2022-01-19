Memleket Partisi de Sezen Aksu'yu hedef aldı: Yan etkileri olmuş olabilir
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, Sezen Aksu'ya 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı nedeniyle tepki gösterdi.
'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı üzerinden bir süredir iktidara yakın medyanın hedefinde olan sanatçı Sezen Aksu'ya Memleket Partisi'nden de tepki geldi.
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, partisinin Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda yaptığı konuşmada Aksu'nun sözkonusu şarkısında geçen ve "Hz. Adem'le Hz. Havva'ya hakaret" diye nitelendirilen "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözlerine işaret eden Çelebi, Sezen Aksu'nun, Ergenekon kumpası sürecinde Taraf Gazetesi'nde yer alan açıklamalarını hatırlatıp "Sezen Aksu'nun bugünkü yanlış söylemleri, Taraf Gazetesi'ni çok okuduğu için yan etkileri olmuş olabilir. Sanatçılar kıymetlidir ama sanatçılar da halkın dini ve milli değerlerine, kutsallarına dikkat etmelidir" diye konuştu.
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