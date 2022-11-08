Mehmet Bekaroğlu ve Bakan Çavuşoğlu arasında 'Uygur Türkleri' tartışması yaşandı

08 Kasım 2022 Salı, 18:46

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesi görüşülüyor.

Komisyonda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında ‘Uygur Türkleri’ tartışması yaşandı.

Mehmet Bekaroğlu, Bakan Çavuşoğlu’na hitaben, “Çin, dünyayı ayağa kaldıran ülke. Çin’le ilgili bir laf yok mu? Çin’le ilgili bir laf söyleseydin, Uygurlardan da söz edecektin. Bakın, bütün Türk soylarından söz ettiniz, Uygurlar yok. Niye yok? Çünkü sizin uluslararası ilişkileriniz de içeride olduğu gibi çıkarlara endekslidir. Sizin uluslararası ilişkilerinizin de ilkesi yoktur, ahlakı yoktur. O sebepten dolayı Çin’den bir kelime söz etmediniz” dedi.

Çavuşoğlu ise Bekaroğlu’na, “Metinde yazıyor, bak önündeki metne. Yalan söylüyorsun. Önündeki metinde yazılı, metinde var, yalan söylemeyin” diyerek tepki gösterdi.