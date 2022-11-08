Mehmet Bekaroğlu ve Bakan Çavuşoğlu arasında 'Uygur Türkleri' tartışması yaşandı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında tartışma yaşandı. Bekaroğlu, Bakan Çavuşoğlu’na, “Bütün Türk soylarından söz ettiniz, Uygurlar yok. Niye yok? Çünkü sizin uluslararası ilişkileriniz de içeride olduğu gibi çıkarlara endekslidir. Sizin uluslararası ilişkilerinizin de ilkesi yoktur, ahlakı yoktur. O sebepten dolayı Çin’den bir kelime söz etmediniz” dedi. Çavuşoğlu ise “Yalan söylüyorsun. Önündeki metinde yazılı” diyerek Bekaroğlu’na tepki gösterdi.
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesi görüşülüyor.
Komisyonda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında ‘Uygur Türkleri’ tartışması yaşandı.
Mehmet Bekaroğlu, Bakan Çavuşoğlu’na hitaben, “Çin, dünyayı ayağa kaldıran ülke. Çin’le ilgili bir laf yok mu? Çin’le ilgili bir laf söyleseydin, Uygurlardan da söz edecektin. Bakın, bütün Türk soylarından söz ettiniz, Uygurlar yok. Niye yok? Çünkü sizin uluslararası ilişkileriniz de içeride olduğu gibi çıkarlara endekslidir. Sizin uluslararası ilişkilerinizin de ilkesi yoktur, ahlakı yoktur. O sebepten dolayı Çin’den bir kelime söz etmediniz” dedi.
Çavuşoğlu ise Bekaroğlu’na, “Metinde yazıyor, bak önündeki metne. Yalan söylüyorsun. Önündeki metinde yazılı, metinde var, yalan söylemeyin” diyerek tepki gösterdi.
İlgili Haberler
- Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
- TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu ilk toplantısını yaptı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2023 bütçe sunumunu yaptı: 'İlk evim arsa projesine başvuru sayısı 331 bine ulaştı'
-
Video Haberler
- Köy köy gezip çocukları tıraş ettiler
- Arama-kurtarma ekiplerinin 8 saatlik zorlu mesaisi
- Yaşı küçük, marifeti büyük
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Esenler'de kanaryalar güzellikleriyle yarıştı
- Tozlu araç camlarında resim çiziyor
- Tahtalı'ya mevsimin ilk karı düştü
- Kulisleri sallayacak iddia
- Her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor
- Boğaz'da kaçak av denetimi
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol ve sigara satışında yeni düzenleme yolda
- ‘Cemaatleri koruyorsunuz’
- Akşener'den Yavaş'a 'adaylık' mesajı
- 'Son derece doğal ve doğru bir adımdır'
- Nebati, Erdoğan'ı yine yalanladı
- Flaş hakem tepkisi! 'Ya penaltıyı göremedi...'
- Erdoğan'dan referandum açıklaması
- Kuzu otlatırken buldu, 16 milyon yıllık...
- Cumhuriyet Bağcılar'da uyuşturucu sorununu
- Öğrenciler topluca intihara kalkıştı