Mehmet Cengiz'e 'Kendinizi kurtaramayacaksınız' diyen Erkan Baş, tazminata mahkum edildi

24 Haziran 2022 Cuma, 17:51

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, 22 Aralık 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, devletten aldığı ihaleler ile "beşli çete" olarak anılmaya başlanan şirketler arasındaki Cengiz Holding tarafından yayımlanan reklam filmini hatırlatarak şirket patronu Mehmet Cengiz'e yönelik eleştirilerini dile getirmişti.

Aralık 2020'de birçok televizyon kanalında yayımlanmaya başlanan söz konusu reklamda, "memlekete hizmet" iddiası yer alırken, "Tam 40 yıldır bir ağacı yaşam felsefemiz yaptık" ifadeleri kullanıldı. Şirketin bu reklamı kamuoyunda eleştirilere neden olurken, konu TİP Genel Başkanı Baş tarafından da gündeme getirildi.

ERKAN BAŞ NE DEMİŞTİ?

TİP Genel Başkanı, Meclis'teki basın toplantısında, "Bakın bu müteahhit çetesi var ya, herkesin bildiği küfürbaz olanı. Dün aynı anda birçok kanala birden reklam vermiş. Belli ki imajlarının sarsıldığını düşünüyorlar. Konuyu toparlamaya çalışıyorlar. Ne diyorlar; kim ne derse desin şerefleriyle çalışıyorlarmış, ağaçtan ilham almışlar... Beceremeyeceksin Mehmet Cengiz efendi, beceremeyeceksin. Ağaç katliamların, yıkımların, doğayı yağmalaman; hele o millete ettiğin küfürler bu halkın hafızasından hiç ama hiç çıkmayacak. İşçi iktidarı kurulduğunda, bu Saraylar yıkıldığında senin elinde ne var ne yoksa hepsini alacağız. Bu milletin, alın teriyle çalışan milyonların gasbettiğin tüm değerlerini senden geri alacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Kendinizi kurtaramayacaksınız" ifadelerini kullandı.

TAZMİNAT KARARI

Açıklamanın ardından harekete geçen Mehmet Cengiz'in avukatları ise "kişilik haklarının zedelendiği" iddiası ile 250 bin liralık tazminat davası açtı. Görülen davada TİP Genel Başkanı Baş'ın avukatı, müvekkilinin muhalefet partisi milletvekili olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme ise gerekçeli karar daha sonra açıklanmak üzere 20 bin liralık tazminat kararına istinaf yolu açık olmak üzere hükmetti.