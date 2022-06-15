Cengiz İnşaat'ın Eskencidere'deki taş ocağında çalışan kamyoncular kontak kapattı

15 Haziran 2022 Çarşamba, 20:50

Cengiz İnşaat’ın İyidere Lojistik Liman inşaatına Eskencidere vadisinden taş ve hafriyat taşıyan kamyoncular, 90 günden beri ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle bugün kontak kapatma eylemi yaptı.

Kamyoncular, taşıma ücretleri ödenene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Kamyonculardan Haşim Öztürk, şunları söyledi:

"90 GÜN OLDU, PARALARIMIZ ÖDENMİYOR"