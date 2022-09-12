Mehmet Görmez'den kadınların giyimlerine yönelik tartışmalara tepki: 'Şekil dayatmak ihlaldir'

12 Eylül 2022 Pazartesi, 02:50

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de Diyanet yöneticileri ve çeşitli cemaat ve tarikat temsilcilerinin kadınlara yönelik açıklamaları üzerine başlayan tartışmaya dahil oldu ve üstü kapalı eleştirilerde bulundu.

“Erkeği kayıran, erkeğin tesettür konusundaki tutarsızlıklarını meşrulaştıran, erkek zaviyesinden bir örtünme felsefesi dinî değil, töreseldir” diyen Görmez, “Emredilen, belirli bir şekil ve suret değildir. Sınırlara riayet edildiği müddetçe belirli bir şekil dayatmak, rahmeti ihlal etmektir” diye konuştu.

Hem Diyanet yöneticilerinin hem imamların hem de ceşitli cemaatlerin temsilcilerinin çeşitli vaaz ve programları kıyafetler üzerinden kadınları hedef alması artarken, eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez de sessizliğini bozdu. Halihazırda İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı olan Görmez, enstitünün internet sitesinde “İslam’da örtünmenin felsefesi ve yeniden temellendirilmesi” başlığıyla bir video yayımladı.

Görmez, videoda, “Müslümanların örtünmenin felsefesini iyi izah edemediğini ve bu konuda tutarsız davrandığını, örtünmenin yalnızca kadına özel bir emir gibi sunulduğunu, erkeklerin örtünme konusunda dine baskın çıkan töresel bakışları bulunduğunu” söyleyerek, “Biz hocaların, İslam’ın bütün meselelerini dönüp dolaşıp kadın üzerinden tartışmalarının, Allah’ın kadın kulları nezdinde bir din yorgunluğuna neden olduğunun farkındayım” dedi.

"DİNİ DEĞİL, TÖRESEL"

Örtünmenin insanın fıtratında olduğunu kaydederek, Adem ve Havva’nın mahrem yerlerini kapatmasına işaret eden Görmez, örtünmenin, örtülmesi gereken yerler ve fitne kavramları üzerine inşa edilmesi nedeniyle törelere davetiye çıkardığını belirtti.

Görmez, “Erkeği kayıran, erkeğin tesettür konusundaki tutarsızlıklarını meşrulaştıran, erkek zaviyesinden bir örtünme felsefesi dinî değil, töreseldir. İslam’da örtünme müşterektir. Hayayı ve iffeti korumak, sadece kadının değil, insanlığın ortak görevidir” diye konuştu.

"DAYATMAK, İHLALDİR"

Örtünmenin, kimi zaman kadının hayattan tecridine yol açacak şekilde yorumlanmaya ve uygulanmaya çalışıldığını, bunda töresel yorumlarının payının büyük olduğunu aktaran Görmez, “İslam dünyasında bazı töresel kıyafetler üzerinden kadının toplumsal, kamusal alandaki bütün varlığını ortadan kaldırmayı doğuran aşırı yorumlar benimsenmiştir. Mühim olan yaratıcının belirlediği sınırlara riayet etmektir. Emredilen, belirli bir şekil ve suret değildir. Kıyafetlerin örflere, kültürlere, geleneklere, iklim şartlarına göre değişkenliği bir dinin bir rahmetidir. Sınırlara riayet edildiği müddetçe belirli bir şekil dayatmak, rahmeti ihlal etmektir” dedi.