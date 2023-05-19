Mehmet Metiner'den HDP'ye oy verenlere: Erdoğan’a yüksek bir destek sununuz ki yeni bir sürecin aralanmasına imkân sağlayasınız

Yayınlanma: 19.05.2023 - 12:16

Güncelleme: 19.05.2023 - 13:31

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna 9 gün kala AKP cephesinden 14 Mayıs'ta HDP'nin adres gösterdiği Yeşil Sol Parti'ye oy veren yurttaşlara yönelik dikkat çeken bir çağrı geldi.

Çağrının sahibi ise, eski AKP milletvekili, Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner oldu. Metiner, bugün kaleme aldığı yazıda, Yeşil Sol Parti'ye destek verenlerden 28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'a oy istedi. Metiner, bunun karşılığında "yeni bir sürecin" aralanmasına imkan sağlanacağını söyledi.

Metiner'in yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Kürtler için atılması gereken en devrimci adımları Erdoğan attı. Atılacak başkaca adımlar varsa onu da Erdoğan atar. Batman’daki konuşmasında bunu dedi zaten. İlk turda Erdoğan’a HDP’ye rağmen verdiğin desteği yükselt ki Türkiye Yüzyılı’nın belirleyici gücü olasın. Başkaca kazanımların da öncü aktörü olasın. Bu tarihsel fırsatı kaçırmayacağına yürekten inanıyorum.

Ey HDP’ye oy veren çözümden yana sağduyulu kardeşlerim! Partiniz Meclis’e girdi. Orada temsiliniz var. İkinci turda Erdoğan’a yüksek bir destek sununuz ki yeni bir sürecin aralanmasına imkan sağlayasınız. HDP yönetiminden bağımsız koyacağınız bu irade hem mevcut kazanımları pekiştirecek hem de yeni kazanımların önünü açacaktır.

Bu sağduyuyu göstereceğinize yürekten inanıyorum.

Demokrasi ve Birlik Hareketi (DEMBİR-DER) olarak her daim yanınızda olacağız.

Gelin birlikte bir çözüm gücüne dönüşelim diyoruz."