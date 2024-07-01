Mehmet Özhaseki kimdir? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki neden istifa etti?

Yayınlanma: 01.07.2024 - 23:37

Güncelleme: 01.07.2024 - 23:37

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu. Peki, Mehmet Özhaseki kimdir? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ne açıklama yaptı? İşte ayrıntılar...

MEHMET ÖZHASEKİ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bildirdiğini açıkladı.

Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimiz,

Uzun zaman önce; 1994 yılında Kayserili hemşehrilerimizin yoğun talebi üzerine, belediye başkanı olarak hizmet kervanına katılmıştım. Türkiye’nin zor yıllarıydı o dönemler. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam eden bu yolculukta doğduğum şehre hizmet etmekten, her bir köşesine emek verip iz bırakmaktan derin bir manevi haz duydum.

İlerleyen yıllarda çok farklı alanlarda memleket hizmetinde görev almak kader yazgımız oldu. Önce Kayseri Milletvekili sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ardından da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak güzel Türkiye’mize hizmet ettim. Bu hizmet süresi boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızla yol yürümek her daim bizim için bir onur vesilesi olmuştur.

Ülkemizin başına gelen en büyük doğal afette yaraları sarmak ve yıkılan şehirlerimizi imar etmek için tarihi bir sorumluk üstlendim. Hamdolsun; geldiğimiz noktada işlerin çözümünde önemli bir mesafe alınmış oldu. Yol netleşti, yapılacak inşa ve ihya faaliyetleri adım adım belirlendi.

Bugün ise; üstlendiğim bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim.

Aldığım görevler boyunca gece gündüz çalışarak, hiçbir dünyevi hesabın içinde olmadan Hakk’ın rızasını temin etmeyi yegane gaye edinerek çalıştım. Vicdan terazisine uygun düşmeyen bir tutum içinde olmamaya ayrı bir özen gösterdim. Ne kendimin ne de çocuklarımın boğazından haram bir lokma geçmemesine yönelik hassasiyetimi hep diri tuttum.

Bundan sonraki dönemde kuracağımız aile vakfında sağlığım elverdiğince hizmet vermeye devam edeceğim. Ülkem için hayırlı olan her işe desteğim elbette sürecektir.

Milletimizden haklarını helal etmelerini hususiyle dilerim. Sayın Cumhurbaşkanımıza, göstermiş olduğu güven ve teveccühleri münasebetiyle şükranlarımı arz ediyorum."

MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Özhaseki, 25 Mayıs 1957 tarihinde Kayseri'de Kemal ve Şükran Özhaseki çiftinin çocuğu olarak doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun oluşunun ardından tekstil üzerine iş yapan aile şirketinin başına geçti. 1982 yılında Neşe Özhaseki ile evlendi.

AKP'li Mehmet Özhaseki, 1994 yılına kadar tekstil ticareti ile uğraştı. Özhaseki, 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldi. 13 Eylül 2015 tarihinde AKP yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine başladı. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde AKP Kayseri milletvekili olarak meclise girdi. Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak yer aldı. AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüyütor. Ayrıca Özhaseki, Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor eski Onursal Başkanıdır. Okan Üniversitesi'nin de Danışma Kurulu üyesidir.