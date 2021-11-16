Mehmet Özhaseki'den LGBT sorusuna: Madem Allah yaratmış...

16 Kasım 2021 Salı, 07:33

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, TV100'de yayınlanan 'Deniz Tural ile Siyasetin Ev Hali' isimli programa konuk oldu.

Özhaseki'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yok öyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir ve bu değerlerle geleceğe yürümektedir" dediği LGBT'lerle ilgili ne düşündüğüyle ilgili soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

İnsanların tercihlerine saygı duyulması gerektiğini söyleyen Özhaseki, "Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var. Onu Allah'ın yarattığı bir emanet gibi görmek her kulun vazifesi diye düşünüyorum. Her inançlı insanın işi diye düşünüyorum. Onun dışında saygı duymak ve tercihlerine sonuna kadar saygı duymaktan başka elimizden bir şey gelmez bana göre." ifadelerini kullandı