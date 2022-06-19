Mehmet Sami Tuğrul'un ölümüne neden olan Antalya İlim ve Kültür Derneği'ne sadece para cezası verilmiş!
Antalya’daki Alim-Der adlı kaçak öğrenci yurdunda Mehmet Sami Tuğrul'u vahşice katleden İhsan Güney hakkında iddianame düzenlendi. Cumhuriyet.com.tr'nin edindiği bilgilere göre Alim-Der'e para cezası verildi ve 18 yaşındaki Tuğrul'un hayattan koparıldığı yurt kapatıldı.
Antalya’nın Kepez ilçesinde faaliyet gösteren ve Nakşibendîlerin Erenköy koluna bağlı Antalya İlim ve Kültür Derneği’ne (Alim-Der) ait kaçak öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney, 7 Aralık 2021’de Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Mehmet Sami Tuğrul’u ‘deccali vurdum’ diyerek kafasını keserek yaşamına son verdi.
Cumhuriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, Mehmet Sami Tuğrul’u vahşice katleden İhsan Güney hakkında iddianame Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Ocak 2022 tarihinde düzenlendi. Güney’e Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kasten öldürme suçundan dava açıldı. 18 Mart 2022’de basına kapalı gerçekleşen dava 25 Temmuz 2022 tarihine ertelendi.
ALİM-DER'E PARA CEZASI VERİLDİ VE YURT KAPATILDI
Tuğrul’un katledilme olayına ilişkin Alim-Der'e ait öğrenci yurdu olarak ruhsatsız şekilde kullanılan alanda denetim yapıldı. 8 Aralık 2021 tarihli inceleme raporuna göre Antalya Valiliği tarafından 9 Aralık 2021 tarihinde Alim-Der’e ‘5661 Sayılı Yüksek Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanun ve Yüksek Öğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince 71 bin 550 TL idari para cezası verildi.
Ayrıca AKP’li Kepez Belediyesi’nce de yurt olarak kullanılan daire ve yemekhaneler mühürlenip ticaret ve sanattan men edildi.
PARAYI ÖDEDİLER, İTİRAZ ETTİLER
Kaçak yurt işlettiği tespit edilen Alim-Der 7 Ocak 2022 tarihinde derneğe verilen idari para cezasını Kepez Mal Müdürlüğü’ne ödedi. Öte yandan Alim-Der'in idari para cezasının iptal edilmesi için itiraz ettiği öğrenildi.
2015'TE İSİM DEĞİŞTİRMİŞLER
Alim-Der adlı dernek, 21 Ekim 2014 tarihinde Huzur Yolcuları Derneği olarak kurulduğu, 9 Ocak 2015 tarihinde yapılan genel kurul toplantısı ile dernek tüzüğünde değişiklik yapılarak derneğin adının Antalya İlim ve Kültür Derneği olarak değiştirildi.
Gazetemiz dün Alim-Der yurdunda katledilen Mehmet Sami Tuğrul olayının araştırılmasına ilişkin Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yurtlardan sorumlu Vali Yardımcısı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yapılan suç duyurusunda 'işleme konulmamasına', Alim-Der yöneticileri hakkında yapılan suç duyurusuna ise 'kamu adına soruşturmaya yer olmadığına' dair karar verildiğini gündeme getirmişti.
Video Haberler
- 15. kattan düşen oyuncu yaşamını yitirdi
- Çaldıkları minibüsün içinde yakalandılar
- Fırat Nehri'nde boğularak ölüm
- Vanayı kapatıp, camideki 26 musluğu çaldı
- Sokaktan geçen kadına tokat attı, darbedildi!
- Sağanak sele neden oldu
- Hastane inşaatında iş cinayeti
- 2 grup arasında silahlı kavga: Hastaneye de isabet etti
- Konya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
- İskelede şüpheli yangın
En Çok Okunan Haberler
-
- Uğur Şahin'den korkutan 'koronavirüs' uyarısı
- 'Erdoğan hakkındaki karar, Kaftancıoğlu'nu kurtardı'
- YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
- 'AK Parti bize koşacak'
- 'Asla oy vermem' diyenlerde dikkat çeken oran
- Sınava giren sahibini okulun kapısında bekledi
- 'Hadi oradan sahtekar!'
- Yeneroğlu istifa çağrısı yaptı
- Bir çıplak yurttaş daha… Bu kez adres Karadeniz...
- 15. kattan düşen oyuncu yaşamını yitirdi