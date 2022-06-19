Mehmet Sami Tuğrul'un ölümüne neden olan Antalya İlim ve Kültür Derneği'ne sadece para cezası verilmiş!

Tuğrul’un katledilme olayına ilişkin Alim-Der'e ait öğrenci yurdu olarak ruhsatsız şekilde kullanılan alanda denetim yapıldı. 8 Aralık 2021 tarihli inceleme raporuna göre Antalya Valiliği tarafından 9 Aralık 2021 tarihinde Alim-Der’e ‘5661 Sayılı Yüksek Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanun ve Yüksek Öğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince 71 bin 550 TL idari para cezası verildi.

Ayrıca AKP’li Kepez Belediyesi’nce de yurt olarak kullanılan daire ve yemekhaneler mühürlenip ticaret ve sanattan men edildi.