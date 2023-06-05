Mehmet Şimşek, ismi Merkez Bankası için geçen Hafize Gaye Erkan ile görüştü
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası başkanlığı için önerdiği Hafize Gaye Erkan ile görüştü. Erkan'ın kısa süre içinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşeceği iddia ediliyor.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi akşamı Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında yeni kabine üyelerini kamuoyuyla paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirilirken, Şimşek görevi önceki gün bakanlıkta gerçekleşen devir teslim töreniyle Nurettin Nebati'den devraldı.
ŞİMŞEK KENDİ KADROSUNU KURMAK İSTİYOR
Mehmet Şimşek'in törende sırasında yaptığı konuşmadaki ifadeleri "Bağımsız kararlar alabilir" yorumlarına neden olurken, Şimşek'in ekonomi yönetimini de baştan başa değiştirmeye karar verdiği ifade edildi.
Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasıyla birlikte Merkez Bankası'nın atacağı adımlar da merak konusu olmaya başladı.
ŞİMŞEK-ERKAN GÖRÜŞMESİ
NTV'nin haberine göre; Şimşek, Merkez Bankası başkanlığı için adı geçen Hafize Gaye Erkan ile görüştü.
Gaye Erkan'ın yakın zamanda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşeceği öğrenildi.
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